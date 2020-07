Župana obudila prijateljstvo

1.7.2020 | 17:15

Andrej Kavšek in Dražen Mufić (Foto: M. L.)

Simbolična potrditev dobrega sožitja meddržavnega in medgeneracijskega sožitja (Foto: M. L.)

Fanfare v čast obujenega prijateljstva (Foto: M. L.)

Sodevci - Danes sta se na mostu čez Kolpo na mejnem prehodu za obmejni promet Sodevci/Blaževci srečala župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in župan Vrbovskega na Hrvaškem Dražen Mufić. Župana sosednjih obmejnih območij tako nadaljujeta tradicijo tovrstnih srečanj, ki sta jih uradna Črnomelj in Vrbovsko začela ob vstopu Hrvaške v Evropsko unijo, a so potem sčasoma zamrla.

Kavšek in Mufić sta poudarila, da so prebivalci z obeh strani meje sodelovali v preteklosti in da se ti stiki nadaljujejo tudi po vzpostavitvi meje med dvema državama. Kot sta povedala, sta Črnomelj in Vrbovsko pozdravila ponovno odprtje mostu pri mejnem prehodu Sodevci/Blaževci, ki je bil zaradi epidemije v zadnjem obdobju nekaj časa zaprt. Župana sta napovedala skorajšnji začetek obnove mostu, kjer je potekalo današnje srečanje. Obnovo bosta financirali slovenska in hrvaška stran.

Današnje srečanje sta z nastopom popestrili na hrvaški strani KUD Franković in Severina Kupi in na slovenski strani Folklorna skupina Stari trg ob Kolpi.

M. L.

Galerija