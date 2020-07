O tegobah zelenjadarjev in vinarjev, razširjenosti drog med osnovnošolci, dilemi žužemberških gasilcev …

1.7.2020 | 18:20

Korona je močno prizadela tudi naše zelenjadarje in vinarje. Prvi so zaradi zmanjšane potrošnje v času epidemije podorali na desetine ton solate, drugim pa v kleteh ostaja lanski vinski letnik.

Nekoliko bolj optimistično v poletje vstopajo dolenjska in posavska kopališča. Vsi bazeni so odprti in poletje bo vsaj nekoliko popravilo žalostno spomladansko sezono, pravijo naši sogovorniki, ki ob tem opozarjajo, da se vse lahko spremeni, če se bo epidemiološka slika v državi spet poslabšala.

Na naslovnici novega Dolenjskega lista se sprašujemo o usodi črnomaljske gimnazije, ob mednarodnem dnevu boja proti zlorabi drog pa smo se o njihovi razširjenosti med mladostniki pogovarjali z ravnatelji in svetovalnimi delavci naših osnovnih šol, saj rezultati mednarodne raziskave kažejo, da so slovenski 15-letniki po uživanju konoplje v samem svetovnem vrhu.

Bili smo tudi na Miklavžu na Gorjancih, kjer sta se na podjetniško pot pred letom dni pogumno podala nova najemnika tamkajšnjega planinskega doma in obiskali smo novoizbranega kralja cvička Andreja Grabnarja z Ardra pri Raki. Grabnarjevim, ki obdelujejo kar 125.000 trt, se je krona dolgo časa izmikala, zato je bilo zadovoljstvo ob tokratni razglasitvi toliko večje.

Spomnili smo se tudi na častitljiv jubilej, 40. obletnico prve dirke za svetovno prvenstvo v spidveju v Krškem, se pozanimali, pred kakšnimi dilemami so žužemberški gasilci, preverili pulz na tukajšnjem trgu nepremičnin in se pogovarjali z novim direktorjem košarkarskega kluba Krka Juretom Balažićem.

Vse to in še mnogo več od četrtka v novem Dolenjskem listu!

B. Blaić