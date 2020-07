Z avtom v smreko, potem pa požar

1.7.2020 | 18:30

Ilustrativna fotografija

Ob 12.41 je v naselju Stan, občina Mirna, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in trčila v smreko. Vozilo je zagorelo. Še pred prihodom gasilcev so občani pričeli z gašenjem. Gasilci PGD Mirna in Trebnje so vozilo dokončno pogasili, odklopili akumulator in pregledali vozilo s termo kamero ter odstranili podrt telekomunikacijski drog s cestišča. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovano voznico pregledali na kraju in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci so še dvignili žice, ki so bile nizko nad cestiščem in jih privezali na drevo. Dokončno sanacijo bodo opravili delavci Telekoma Slovenije.

Ob 14.52 so ob cesti Črnomelj—Čudno selo, občina Črnomelj, goreli smreki in seno. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili ogenj in premetali pogašeno seno.

B. B.