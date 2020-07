Kako se bomo letos kopali?

2.7.2020 | 09:05

Na območju, ki ga pokriva Dolenjski list, vsi bazeni že obratujejo. Kot zadnjega so pretekli petek odprli Bazen Brestanica, sicer pa so takoj po koncu epidemije, 1. junija, svoje kapacitete na Dolenjskem in Primorskem prve odprle Terme Krka.

Kakšna bo letos kopališka sezona na našem območju, kako bo glede na koronavirus poskrbljeno za varnost kopalcev v bazenih in ali bomo morali zaradi dodatnih stroškov ponudnikov za preprečevanje širjenja covida-19 letos za obisk bazenov odšteti več? O tem smo povprašali Terme Krka, Terme Čatež, Terme Paradiso, Bazen Brestanica in Bazen Sevnica, ki pa nam do zaključka redakcije ni posredoval odgovorov.

UKREPI

»V Termah Krka v času in okoliščinah, ki jih določa covid-19, procese vseh dejavnosti – hotelske, velneške, športne in gostinske – prilagajamo navodilom strokovnjakov in dosledno uveljavljamo pravila in priporočila za zmanjšanje tveganja okužb,« so nam sporočili. Vsi bazeni in kopališča so odprti in sprejemajo goste, pri delovanju pa upoštevajo higienska priporočila NIJZ-a pri izvajanju turistično-gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-Cov-2. »Higieno vzdržujemo na najvišji možni ravni, stalno čistimo in razkužujemo vse izpostavljene površine (ležalniki, mize, kljuke, tuši, skupni prostori …). Gostom priporočamo umivanje in razkuževanje rok, ohranjanje varne medosebne razdalje, posamično uporabo tušev ter uporabo obraznih mask v zaprtih prostorih in tam, kjer ni mogoče zagotoviti zadostne medosebne razdalje,« so zapisali.

Tudi v Termah Čatež skrbno spremljajo in upoštevajo priporočila NIJZ ter ukrepe in priporočila Svetovne zdravstvene organizacije. »Za varno in brezskrbno bivanje smo zato standarde čistoče, zaščite in varovanja zdravja še dodatno nadgradili,« piše na njihovi spletni strani, kjer lahko gostje preberejo več o tem, kako so poskrbeli za varnost obiskovalcev. Sicer pa so te informacije tudi vidne na več mestih znotraj kompleksa.

»Režim kopanja je malce drugačen, kot smo ga vajeni, saj veljajo določena pravila, ki jih je potrebno upoštevati, a če se bomo vsi maksimalno potrudili, bo hitreje spet vse po starem,« pa nam je sporočila Martina Cizel, vodja prodaje v Termah Paradiso. Vstop na bazene je za zunanje goste mogoč, seveda pa se držijo priporočil, in če bo potrebno, bodo vstop tudi omejili.

Priporočil NIJZ se držijo tudi v Bazenu Brestanica. »Razkužila na vseh mestih kot je potrebno, opozorilne table za varnostno razdaljo med obiskovalci v lokalu in v bazenu, omejeno število oseb na kopališču in v bazenu, omejeno število garderobnih omaric, redno razkuževanje vseh kljuk, tušev, vodovodnih pip ter razkuževanje ležalnikov pred samim odprtjem in ob menjavi gostov,« je o ukrepih povedal vodja bazena Uroš Mavsar. V primerjavi z lani bo letos razlika predvsem v samem razkuževanju in opozarjanje ljudi na varnostno razdaljo, sicer pa glede na zelo velik bazen, ki ga imajo v majhnem kraju, ne pričakujejo, da bi zapolnili kapacitete in kdo ne bi mogel iti na bazen.

CENE IN TURISTIČNI BONI

V Termah Krka zaradi koronavirusne situacije cen storitev niso spreminjali, turistične bone pa sprejemajo v vseh poslovnih enotah.

»Politika cen je ostala nespremenjena – cene posameznih namestitvenih struktur so odvisne od zasedenosti namestitvenega objekta, izbranega termina in števila oseb,« pa je na naše vprašanje, ali bodo cene ostale enake kot lani, in če ne, ali bodo višje zaradi koronavirusa, odgovorila Alenka Mokrovič Pogačar iz Term Čatež. Zaradi pandemije so prilagodili gostom tudi nekatere pogoje. Tako je denimo odpoved rezervacije brezplačna, pri rezervaciji pa ni potrebna garancija plačila. V Termah Čatež je v vseh namestitvenih objektih – tako v Čatežu kot na slovenski obali – mogoče plačilo s turističnimi boni.

»Cene ostajajo nespremenjene, bodo pa stroški znatno višji. Ne samo zaradi razkuževanja, ampak zato, ker potrebujemo dosti več osebja, sploh natakarjev,« pravijo v Termah Paradiso. Turistične bone sprejemajo, cene pa zato nismo zvišali. Pripravili so le poseben paket za nastanitev z zajtrkom ter mu dodali brezplačno uporabo termalnih bazenov.

Tudi v Bazenu Brestanica cen niso dvignili in bodo ostale enake kot lani in to kljub temu, kot je povedal Mavsar, da se jim bodo zaradi dodatnih ukrepov zaradi konovnavirusa stroški povečali za okoli 10 odstotkov.

Celoten članek je objavljen v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista pod naslovom Pričakovanja so dokaj ugodna.

M. L.-S.