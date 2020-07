Dobili nov CT aparat, ki bo zmanjšal čakalne dobe

2.7.2020 | 09:45

Na fotografiji od leve proti desni: Srečko Vovko, vodja radioloških inženirjev, Tanja Šubic, dr. med., specialistka radiologije, prim. Milivoj Piletič, strokovni direktor, Simona Volf, pomočnica direktorice za zdravstveno nego, Katarina Drenik, pomočnica direktorice za pravne zadeve, doc. dr. Milena Kramar Zupan, direktorica, Ivan Kos, dr. med., specialist radiologije, vodja radiološkega oddelka. (Foto: arhiv Bolnišnice Novo mesto)

V Splošni bolnišnici Novo mesto so bogatejši za nov CT aparat. Investicijo v višini okoli 1,5 milijona evrov je v 70 odst. sofinancirala država, 30 odst. pa je zagotovila bolnišnica.

V novomeški bolnišnici vsako leto opravijo okrog 10 tisoč CT preiskav. Opravljajo diagnostična slikanja vseh delov telesa, največ pa je CT preiskav glave, trebuha in prsnega koša. Te predstavljajo kar okoli 80 odst. vseh preiskav.

Do sedaj so v Bolnišnici Novo mesto le en CT aparat, ki je sedaj star že 12 let. Zaradi velikega števila opravljenih preiskav so morali vsako leto zamenjati rentgensko cev, kar je pomenilo velike stroške vzdrževanja.

Kot sporočajo iz bolnišnice, ima nov CT aparat vrhunsko tehnologijo. Za paciente to pomeni boljšo diagnostiko ob nižji obremenitvi z ionizirajočim sevanjem. Preiskava bo tako za paciente natančnejša in varnejša. Ker je nov aparat tudi zmogljivejši, bodo lahko v bodoče uvedli tudi nove diagnostične preiskave (npr. CT koronarografijo oz. neinvazivne kardiološko žilne preiskave), pregledali pa bodo lahko tudi več pacientov na časovno enoto. »Tako se pacientom iz naše regije za CT koronarografijo ne bo več potrebno voziti v druge ustanove, kar je ogromna pridobitev in česar smo zelo veseli,« pravijo v Bolnišnici Novo mesto, kjer bodo ob novem CT aparatu za manj zahtevne preiskave še naprej uporabljali tudi starega, kar bo zagotovo, kot pravijo v bolnišnici, pripomoglo k zmanjševanju čakalnih dob.

