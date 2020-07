Hiša dobrot Bele krajine

2.7.2020 | 10:40

Rudi Vlašič, Vita Jankovič, Marjetka Pezdirc, Suzana Puškarič in Tadej Jurejevčič (z leve) med drugimi so na novinarski konferenci poskrbeli za informacije in nemoten potek. (Foto: M. L.)

Belokranjska pogača je nepogrešljiv del lokalne ponudbe, na katero usmerja tudi Hiša dobrot Bele krajine. (Foto: M. L.)

Belo krajino predstavljajo tudi s publikacijo, ki so jo s podporo občine Črnomelj, Metlika in Semič izdali RIC Bela krajina, Kulturni center Semič in Zavod Metlika in katere naslovnica je na fotografiji. (Foto: M. L.)

Metlika - V Metliki je pred dnevi odprla vrata Hiša dobrot Bele krajine, ki so jo odprli v starem mestnem jedru v stavbi, v kateri je v preteklosti že bila trgovina. S Hišo želijo ponuditi na enem mestu kar največ vrst vina in drugih pijač ter vrst hrane Bele krajine.

Hišo dobrot Bele krajine so uredili v okviru istoimenskega projekta, s katerim želijo izboljšati kakovost in zanimivost lokalnim izdelkom ter povečati lokalno samooskrbo, pri čemer bi bila ponudba na vpogled na enem mestu in tam seveda tudi naprodaj. Omenjene cilje uresničujejo z nedavno odprto Hišo dobrot Bele krajine.

Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika (skrajšano Zavod Metlika), ki po sklepu z nedavne seje metliškega občinskega sveta upravlja Hišo dobrot Bele krajine, je na nedavni seji predstavil projekt ter trenutno in načrtovano ponudbo Hiše. Vsak s svojega delovnega področja v Hiši, oziroma v projektu, so tako govorili predstavniki Zavoda Metlika direktorica Marjetka Pezdirc, Vita Jankovič in Rudi Vlašič ter Suzana Puškarič iz Turističnega društva Vigred Metlika.

Pri tem so podrobneje predstavili tudi Odprta vrata Bele krajine, še en projekt za predstavitev belokranjske ponudbe za obiskovalce. Odprta vrata Bele krajine pomaga odpirati 32 ponudnikov, vsak od njih je izbral v tednu dan, ko bo sprejemal goste.

Posebno mesto v ponudbi, kot jo je predstavil Zavod Metlika, ima breza, drevo, značilno za Belo krajino. Tako v ponudbi že imajo nekaj pijač iz breze, brezalkoholnih in alkoholnih, o čemer je na omenjeni novinarski konferenci občuteno govoril Rudi Vlašič, v Zavodu Metlika organizator kulturnega programa.

Prijavitelj Občina Metlika je v partnerstvu s Turističnim društvom Vigred Metlika in Društvom vinogradnikov Metlika s projektom Hiša dobrot Bele krajine uspešno kandidiral na drugem javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna vrednost projekta znaša nekaj več kot 164.000 evrov, od tega vodilni partner občina Metlika prispeva okrog 144.000 evrov, ostalo so vložki partnerjev. 80 odstotkov projekta, kar je dobrih 108.000 evrov, sofinancirajo iz evropskega sklada.

V okviru projekta, ki traja do konca letošnjega leta, so uredili že omenjeno stavbo na Mestnem trgu 7 v metliškem starem mestnem jedru, ob tem da so vzpostavili mrežo ponudnikov lokalnih izdelkov in pridelkov, bodo tudi organizirali delavnice in posneli promocijski film.

M. L.

Galerija