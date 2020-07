Traktoristu odvzeli vozniško dovoljenje

2.7.2020 | 13:00

Okoli 16.30 se je zgodila prometna nesreča v Vrbovcah na območju PP Šentjernej. Policisti so ugotovili, da je 78-letni voznik kmetijskega traktorja zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,69 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Po trku v drevo avto zagorel

Nekaj pred 13. uro so bili trebanjski policisti obveščeni o prometni nesreči pri kraju Stan. Opravili so ogled in ugotovili, da je 45-letna voznica osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani vožnje izgubila oblast nad avtomobilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Po trčenju je avtomobil zagorel, požar pa so pogasili gasilci PGD Trebnje. Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Ničesar odnesel, a povzročil škodo

V Radovlji na območju Šmarjeških Toplic je med 29. 6. in 1. 7. nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov premoženjske škode.

Ukrade 9 motornih žag

V noči na 2. 7. je v Leskovcu pri Krškem neznanec skozi vhodna vrata vlomil v prodajalno in odtujil devet motornih žag znamke Stihl. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Zasegli so mu zvočnik in klaviature

Policisti so bili nekaj pred 16. uro obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe v naselju v okolici Šentjerneja. Ugotovili so, da je glasno glasbo predvajal 21-letni moški, ki pa opozoril in ukazov ni upošteval in je s kršitvijo nadaljeval. V skladu s pooblastili so mu zvočnik in klaviature zasegli, zaradi kršitve izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prijeli Hrvata, ki sta prevažala tujce

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v noči na 2. 7. v Dvorcah ustavili osebni avtomobil hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 45-letni državljan Hrvaške v avtomobilu znamke Jaguar prevaža dva državljana Pakistana in tri državljane Bangladeša, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. 45-letnemu osumljencu so kriminalisti odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo še potekajo.

2. 7. nekaj pred 6. uro so policisti v Slovenski vasi med postopkom z voznikom osebnega avtomobila Volkswagen passat, v prtljažniku vozila odkrili tri državljane Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Ugotovljeno je bilo, da je 68-letni državljan Hrvaške tujce nameraval prepeljati v notranjost države. Osumljencu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in ga pridržali ter mu zasegli avtomobil. Postopki z državljani Bangladeša še niso zaključeni.

Prijeli 41 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo

Na območju krajev Mavrlen, Preloka, Kot pri Semiču (PP Črnomelj), Cerov Log, Orehovica (PP Šentjernej), in Mostec (PP Brežice) so policisti izsledili in prijeli še 41 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 19 državljani Bangladeša, desetimi državljani Afganistana, petimi državljani Maroka, tremi državljani Sirije, tremi državljani Pakistana in državljanom Alžirije še niso zaključeni.

M. L.-S.; Foto: PU Novo mesto