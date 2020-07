Združena zadruga bo največja v Sloveniji

2.7.2020 | 14:10

Direktor Kmetijske zadruge Trebnje Stanko Tomšič in v. d direktorja Kmetijske zadruge Krka Martin Kambič sta danes dopoldan v Trebnjem podpisala pismo o nameri pripojitve novomeške zadruge k trebanjski.

Trebnje - Direktor Kmetijske zadruge Trebnje Stanko Tomšič in v. d direktorja Kmetijske zadruge Krka Martin Kambič sta danes dopoldan v Trebnjem podpisala pismo o nameri pripojitve novomeške zadruge k trebanjski. Ideja o povezovanju obeh je tlela že nekaj časa, pismo o nameri, v katerem so navedeni postopki združevanja, sta že pred časom potrdila upravna in nadzorna odbora obeh zadrug, v nedeljo pa so se s tem strinjali tudi člani na občnem zboru. »Veseli nas dejstvo, da so na obeh zborih dokument praktično podprli soglasno. Tako smo tudi od naših članov dobili signal, da delamo v pravi smeri, hkrati pa to za nas pomeni dodatno odgovornost, da upravičimo pričakovanja,« je povedal Tomšič.

»Vemo, da so bile včasih zadruge lahko relativno majhne in so kot take tudi dobro funkcionirale, ker se niso soočalo s tako močno konkurenco kot danes. Zato se moramo obnašati popolnoma enako, kot se obnašajo ostali gospodarski subjekti. Moramo stremeti k nižjim cenam, k večjim dodanim vrednostim, k bolj konkurenčnemu poslovanju. Verjamem, da zadruge majhne kot zdaj, bomo dolgoročno težko konkurenčne, bomo težko izvajale svoj ustanovni namen,« o razlogih za združitev navaja Tomšič. Na Dolenjskem bo tako nastala največja zadruga v Sloveniji, ki bo imela približno 260 zaposlenih, letno pa naj bi ustvarila skoraj 65 milijonov evrov prihodka. Pokrivala bo petino slovenskega ozemlja, delovala bo na območju 12 občin jugovzhodne Slovenije.

Med razlogi za pripojitev je Tomšič navedel okrepitev konkurenčnega nastopa na trgu in izboljšanje poslovanja KZ Krka. Ta je pred leti zašla v težave, saj poslovanje vseskozi bremenijo dolgovi iz preteklosti. V zadnjih dobrih dveh letih in pol pospešeno izvaja ukrepe sanacije skladno z načrtom finančnoposlovnega prestrukturiranja, katerega cilj je dokončna poslovna in finančna sanacija družbe. Kot je dejal Kambič, je nahrbtnik iz zgodovine kar težak, zato podpirajo združevanje. »Za nas to pomeni dolgoročno rešitev in stabilno poslovanje. Rešitev dediščine KZ Krka, ki ima zagotovo pozitivne zgodovinske trenutke in rešitev vseh teh naših nakopičenih težav. Prepričan sem, da je to dobro tudi za bodočo skupno zadrugo,« meni Kambič, ki je med obeti in skupnimi učinki združitve navedel optimizacijo stroškov, okrepitev pogajalske vloge in konkurenčnega položaja, povečanje odkupa mleka in mesa ter okrepitev odkupa in prodaje zelenjave.

KZ Trebnje bo po podpisu pisma o nameri za izboljšanje poslovanja KZ Krka zagotovila potrebna sredstva, ki bodo omogočila stabilno poslovanje novomeške zadruge. Vodstvi obeh zadrug si bosta prizadevali, da bi bila združitev izpeljana do konca leta, najkasneje pa do 1. maja naslednje leto. Sedež nove skupne zadruge bo v Trebnjem.

Vsi državni organi, ki urejajo področje zadružništva in kmetijske politike, združevanje podpirajo. Na obeh občnih zborih je članstvo poudarilo, da bi lahko država podprla tako velik projekt v jugovzhodni Sloveniji in tudi finančno, ne le na ravni načelne podpore, pomagala tudi pri reševanju ene izmed največjih slovenskih zadrug.

V KZ Trebnje in KZ Novo mesto upajo, da bodo z državo našli možnost za podporo enemu največjih in po njihovemu mnenju najbolj transparentno izvedenih postopkih združevanja dveh velikih zadrug v gospodarski subjekt. »Želimo ohraniti oz. še povečati število delovnih met ter nuditi podporo kmetijstvu in intenzivno sodelovati pri vzpostavljanju kratke proizvoden verige od pridelave neposredno do kupca in povečati samooskrbo na našem območju,« poudarjajo v obeh zadrugah.

Besedilo in fotografije: R. N.

