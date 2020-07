Sofinanciranje zaščitne opreme za mala in srednje velika podjetja

Ljubljana - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »COVID19 Nakup zaščitne opreme«, ki je namenjena malim in srednje velikim podjetjem. Projekt bo izvajal Javni sklad RS za podjetništvo prek javnega poziva, za sofinanciranje nakupa zaščitne opreme bo na voljo 10 milijonov evrov, od teh pa jih bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 7,2 milijona evrov.

Namen projekta je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja malih in srednjih podjetij v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. V okviru projekta se bo podjetjem sofinanciral nakup zaščitne opreme (pralnih obraznih zaščitnih mask, obraznih zaščitnih mask za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature) za zagotovitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19. Sredstva se bodo podjetjem dodelila z izvedbo javnega poziva. Posamezno podjetje bo lahko prejelo največ do 9.999 evrov pomoči.

M. L.-S.