Iskali pogrešanega, a ga niso našli

2.7.2020 | 19:00

ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Danes ob 10.44 so od naselja Otočec do Dolenjega Kronovega, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto v dogovoru z policisti pregledali brežino in reko Krko zaradi pogrešane osebe, ki jo iščejo že dlje časa. Osebe niso našli.

Trčil v drevo

Ob 15.52 je pri naselju Dolnji Kot, občina Žužemberk, osebno vozilo zapeljalo iz ceste in trčilo v drevo. Iz vozila se je kadilo v predelu motorja. Gasilci PGD Žužemberk in Dvor so zavarovali kraj, na vozilu odklopili akumulator, usmerjali promet do prihoda policistov in pomagali avtovleki pri nalaganju. Poškodovanih ni bilo in do požara tudi ni prišlo.

S tehničnim posegom odprli vrata

Ob 16.04 je v ulici Naselje Borisa Kidriča v Metliki gasilci ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vhodna vrata v stanovanju večstanovanjskega objekta in omogočili reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Metlika dostop do starejše osebe.

Opravili dezinfekcijo

Ob 10.38 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica opravili dezinfekcijo stopnišča v večstanovanjskem objektu.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.00 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR-ELEKTRO,

- od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.00 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI, izvod Proti Krmačini,

- od 9.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VESELICA, izvod Sadovnjaki,

- od 8.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU,

- od 10.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE , izvod Levo.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 7.30 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTLOVRENC.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 12.00 do 17.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD ČRNOMELJ na izvodu Grad.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.