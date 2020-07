Brezplačni prevoz za starejše tudi v Ribnici

2.7.2020 | 19:15

S predaje ključev (Foto: M. Glavonjić)

Ribnica - Tudi v občini Ribnica so v zadnjih dveh letih iskali rešitve, kako naj pomagajo tistim občanom, ki nimajo lastnega prevoza ali pa niso vozniki, da bi prišli do zdravniške oskrbe ali javnih ustanov. Tako kot lani v sosednji občini Sodražica, so tudi v Ribnici kot najugodnejšo različico te pomoči našli v povezovanju z zavodom Zlata mreža, prek njihove usluge Prostofer, ki deluje v nekaj manj kot 40 občinah.

Mreža zagotavlja vse logistične storitve pri prevozu, vozilo pa lokalna skupnost. V Ribnici so se na to pripravljali že dalj časa, predvsem zaradi izbire vozila. Kot prvi v regiji so se odločili za električno vozilo renault, ki ga je na začetku meseca prevzel župan Samo Pogorelc, pretekli teden pa je ključe izročil predsedniku Društva upokojencev Ribnica Jožetu Debeljaku..

Prevozi, ki jih bodo izvajali prostovoljci, so na voljo na brezplačni telefonski številki 080 10 10.Za zavarovanje voznika in sopotnikov je poskrbljeno.

Polnilnico za novo električno vozilo so te dni postavili pred Športnim centrom, kjer je občinsko vozilo, s katerim bodo opravljali brezplačne prevoze, tudi parkirano.

M. L.-S.