V Klevevžu od zdaj naprej red, postavili tudi zapornico

3.7.2020 | 08:00

Pot v Klevevž (razen stanovalcem, lastnikom parcel...) od danes naprej zaustavlja zapornica. Avtomobile je treba parkirati v Slapih.

Kleevška toplica privablja kopalce od blizu in daleč, gneča je tudi letos zelo velika.

Takih prizorov v Klevevžu gotovo ne bo več!

Klevevž - Šmarječani so ponosni na Klevevške toplice, ki so pomembna naravna vrednota šmarješke občine, ki jo zlasti v poletnem času obišče veliko ljudi od blizu in daleč. Gre za izvir termalne vode pri Šmarjeških Toplicah, ki ga domačini imenujejo Klevevška toplica, in se od ostalih loči po tem, da ima celo leto voda okoli 21 do 25 stopinj Celzija. Za kopanje je torej primerna vseskozi.

A Klevevž je bil zlasti zadnja leta prekomerno obremenjen, obiskovalci še zdaleč ni so le domačini, ampak prihajajo od vsepovsod, kar je izredno moteče za tamkajšnje prebivalce. Pikniki in glasna glasba pozno v noč, kurjenje, kampiranje,…

Prav tako tovrstni množični obisk in parkiranje motornih vozil v neposredni bližini naravne vrednote, ki spada v Naturo 2000, predstavlja veliko naravno škodo. Naravno vrednoto je potrebno zaščititi, omogočiti tudi večjo varnost ljudem.

Zato je Občina Šmarješke Toplice pod vodstvom župana Marjana Hribarja ukrepala. Že lani jeseni so se na pobudo lokalnega prebivalstva odločili za spremembo prometne ureditve javne poti, ki je edina dostopna pot do te naravne vrednote. A prometni znak, da se do izvira ne sme z osebnim avtom, ni kaj dosti pomagal, ljudje te omejitve mnogi niso spoštovali, zato so zdaj zadeve uredili s posebnim odlokom za območje Klevevške Toplice, ki je z objavo v Uradnem listu RS začel veljati prav danes.

Od danes velja nov odlok

Po novem dostop do Klevevža preprečuje dvižna zapornica, strogo so prepovedane tudi dejavnosti, kot so npr. kurjenje na prostem, taborjenje in kampiranje, organiziranje zabave na prostem, izvajanje in predvajanja glasbe na prostem, nabiranje zaščitenih rastlin, vznemirjanja divjih živali, prosto gibanje in kopanje psov in odlaganje odpadkov v naravo.

Ministrica Pivčeva ob obisku v šmarješki občini z županom Marjanom Hribarjem (na desni) in podžupanom Francem Anderličem (v sredini).

Svetniki so na občinski seji zelo restriktivne zadeve v odloku malo omilili in prišli do kompromisne rešitve, tako da športne aktivnosti, pikniki in glasba v sprejemljivi meri niso več prepovedani, obisk v poletnih mesecih pa je od junija do septembra dovoljen do 22. ure, od septembra do vključno maja pa med 6. uro in 18. uro.

Načrtovan projekt Klevevška Toplica - biser narave je župan Hribar s sodelavci nedolgo nazaj ob obisku predstavil tudi ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandri Pivec. Ogledala si je Klevevž - območje naravnega termalnega izvira Klevevška Toplica in spoznala potenciale, ki so zlasti v sodelovanju med turizmom in kmetijstvom. Hribar je bil zadovoljen, da je ministrica naklonjena njihovim razvojnim načrtom.

Besedilo in foto: L. Markelj