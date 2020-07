Kje danes ne bo elektrike?

3.7.2020 | 08:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo danes zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništva Krško mesto na območju TP Ivanjše Grič - nizkonapetostni izvod Kočarija predvidoma med 8. uro in 13. uro.

Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica/odpovedi del.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes

- od 7. ure do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Pionir - Elektro;

- od 8. ure do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Petelinjek.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes:

- od 7.ure do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Drašiči, izvod Proti Krmačini;

- od 9. ure do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Veselica, izvod Sadovnjaki;

- od 8. ure do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Hrast pri Jugorju;

- od 10. ure do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Dolenje Griblje, izvod Levo.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo danes od 7.30 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Šentlovrenc.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes od 8. ure do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Gorenje Vrhpolje.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo danes od 12. ure do 17. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Grad Črnomelj, na izvodu Grad.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.