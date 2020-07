Policisti zasegli orožje, na vrtu pa tudi sadike prepovedane konoplje

3.7.2020 | 10:05

Zaseženo orožje. (Foto: PP Trebnje)

Trebnje - Policisti Policijske postaje Trebnje so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in včeraj opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja osumljenca v okolici Trebnjega. Med hišno preiskavo so našli in zasegli ročni raketomet, zračno puško, predelano za malokalibrske naboje, več nabojev različnih kalibrov, dele orožja in hladno orožje buzdovan.

Na vrtu stanovanjske hiše so našli in zasegli tudi sedem sadik prepovedane konoplje in manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano konopljo. Zoper osumljenca bodo uvedli prekrškovni postopek in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Odnesel denar, nakit

Med 24. in 29. junijem je v Prelesju nekdo skozi kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in zlat nakit. Škode je za okoli 5 tisoč evrov.

V tovornjakih skrivali Afganistance

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so v tovornem delu našli pet državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. V popoldanskih urah so na vstopu v Slovenijo v tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak odkrili še tri državljane Afganistana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 24 ilegalcev

Na območju Balkovcev, Brega pri Sinjem Vrhu, Tanče Gore (PP Črnomelj) in Podbočja (PP Krško) izsledili in prijeli 24 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z desetimi državljani Bangladeša, osmimi državljani Maroka, štirimi državljani Palestine, državljanom Alžirije in državljanom Pakistana še niso zaključeni.

L. M.