Krko bosta okrepila Jan Kosi in Jan Rebec

3.7.2020 | 12:50

Jan Kosi v dresu Krke

Novo mesto - Košarkarji Krke so minulo sredo končali s treningi, v klubu pa že pogledujejo proti začetku priprav in novi tekmovalni sezoni. Ponosni so, ker bosta barve njihovega kluba branila tudi Jan Kosi in Jan Rebec.

Jan Kosi (204 cm, 1996) je svojo športno pot začel v KK Elektra Šoštanj, kjer je igral med letoma 2013 in 2016. Zadnja štiri leta je preživel v Kopru, kjer je bil član Kopra Primorske. Z ekipo je osvojil tri zaporedne pokalne naslove, lani je bil tudi državni prvak. Jan Kosi je tudi občasni slovenski reprezentant. V minuli sezoni je v državnem prvenstvu beležil po 6.1 točke in 4.2 skoka.

Ob prihodu v novomeško ekipo je povedal: »Zelo sem vesel, ker sem prišel v klub, v konkretno sredino, ki premore bogato in uspešno zgodovino. S sabo prinašam željo, borbo, dobro obrambo in željo po zmagi! Upam in želim si podpore s tribune, z moje strani pa, da se bomo maksimalno potrudili.“

Jan Rebec (192 cm, 1993) je s košarko prišel v domači Pivki, potem pa igral za ŠD Koš Koper. Iz Pivke v Koper se je selil star 13 let, ostal pa je pet sezon. V Pivki je nadaljeval v 3. ligi, potem pa igral za Ajdovščino, LTH Castings Škofjo Loko, Šenčur GGD, Petrol Olimpijo in Šentjur. Za ekipo Šentjurja je v lanski sezoni v slovenski ligi vknjižil po 11.6 točke, 3.5 skoka in 2.7 podaje.

Jan Rebec v dresu Krke

Ob prihodu v Krko je povedal: „Zelo sem vesel, ker sem dobil priložnost, da pokažem v Krki, kaj znam. S svojim načinom igre prinašam agresivnost v obrambi, to bo moja prva naloga, to od mene pričakuje trener. Lahko obljubim, da bomo na vsaki tekmi dali vse od sebe in skušali zbrati čim več zmag.“

Kadrovskih okrepitev je vesel Jure Balažić, direktor KK Krka, ki pravi: „V člansko ekipo smo dodali še dva igralca, ki sta že okusila igranje v Ligi ABA. Verjamemo, da bosta v dresu Krke naredila še korak naprej. S prihodom Jana Kosija in Jana Rebca nadaljujemo gradnjo slovenskega ogrodja ekipe.“

JAN KOSI

Rojen: 18.oktober 1996 (23 let)

Igralno mesto: krilni center

Višina: 204 cm

Dosedanji klubi:

- 2013 – 2016: KK Elektra Šoštanj

- 2016 – 2020: Koper Primorska

- 2020 - : KK Krka Novo mesto

JAN REBEC

Rojen: 28. september 1993 (26 let)

Igralno mesto: branilec

Višina: 192 cm

Dosedanji klubi:

- 2006 – 2011: ŠD Koš Koper

- 2011 – 2013: Pivka

- 2013/14: MARC Ajdovščina

- 2015/16: LTH Castings

- 2016 – 2018: Šenčur Gorenjska gradbena družba

- 2018/19: Petrol Olimpija

- 2019/2020: KK Šentjur

- 2020 - : KK Krka Novo mesto

V priponki avdio izjavi novincev Krke.

L. M., foto: KK Krka

Zvočni zapisi Jan Kosi Jan Kosi Jan Rebec Jan Rebec