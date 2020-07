V kostanjeviški galeriji razstava banjaluškega slikarja

3.7.2020 | 15:00

Galerija Božidarja Jakca iz Kostanjevice nocoj vabi na razstavo. (Foto: L. M.)

Kostanjevica na Krki - V nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Stanja banjaluškega slikarja Slobodana Vidovića. Umetnik se je pri tej osredotočil na objekte, ki odsluženi in neuporabni obležijo na smetišču zgodovine, ki je hkrati smetišče vsebin, ki služijo pri vzpostavitvi državnih aparatov.

Vidovićeva razstava bo na ogled do 6. septembra.

Akademski slikar Slobodan Vidović se je leta 1974 rodil v Gradiški v Bosni in Hercegovini. Diplomiral je leta 2002. Sodeloval je pri več rezidenčnih projektih v domovini in tujini. Leta 2014 je na slikarskem oddelku Akademije za umetnost v Banjaluki končal podiplomski študij. Živi in ustvarja v Banjaluki, zaposlen je v tamkajšnjem Kulturnem centru Banski dvor.

Po besedah beograjskega kustosa te razstave Nikole Šuica, je Vidović, ki je bil do zdaj znan predvsem po abstraktnih slikah velikih formatov, tokrat posegel v polje digitalnih medijev, ki okrepljeni z informacijsko revolucijo in prenosi digitalne preciznosti več kot tri desetletja vstopajo tudi v slikarstvo. Vidovič je tako posegel po medijskih dražljajih, ki ustvarjajo sodobne modele vidnosti tako, da mešajo resničnost in laži. "Dojemanje panoptikuma takšnega neustavljivo dinamiziranega sveta pa se komajda lahko spozna brez ironije," je zapisal kustos.

Naslikani motivi prihajajo iz planetarnega razpona in s senzibilnostjo svoje izdelave združujejo melanholični občutek izključenosti. Cikel Stanja prinaša tako natančen obseg realnih, vendar s slikarskim jezikom zamišljenih svetov, strukturiranih prizorov, ki jih je moč prepoznati in hkrati zaznati v plastenju medijskih fiksacij.

Skozi statično umirjenost zelo natančne strukture motiva je mogoče opaziti oddaljeno sled fotografskega izhodišča, preoblikovanega in izvedenega z reducirano barvno lestvico, pri čemer način slikanja oziroma plastenja barvnih nanosov prav gotovo izhaja iz njegovih prejšnjih abstraktnih ciklov in pristopov nepredmetnega spontanega prodiranja v materijo.

Skozi Vidovićev avtentični slikarski proces se v splošni tranzicijski obremenitvi tretjega tisočletja in globalni izčrpanosti izrisuje nova vloga umetnika, usmerjenega v položaj obsesivne samotne, a tudi globalnega soočenja s koncem zgodovine, je med drugim zapisal Šuica.

L. M.