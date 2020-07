Minister želi pomagati pri kanalizaciji

3.7.2020 | 17:45

Andrej Kavšek, Andrej Vizjak, Polona Kambič in Darko Zevnik (z leve) (Foto: M. L.)

Minister Andrej Vizjak je napovedal svoja in vladna prizadevanja za gradnjo kanalizacije, ki bi pomembno pripomogla k zaščiti vira pitne vode za širši prostor.in sploh vode na tem območju. (Foto: M. L.)

Črnomelj - Na povabilo županov občin Črnomelj in Metlika Andreja Kavška in Darka Zevnika ter županje občine Semič Polone Kambič je bil danes na delovnem obisku v Beli krajini minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.

»Andrej Vizjak je prvi minister za okolje, ki je v zadnjih letih obiskal Belo krajino,« je po koncu pogovorov med župansko trojko in ministrom na občini Črnomelj rekel Kavšek.

Na današnjem srečanju so govorili zlasti o odvajanju odpadnih voda, kot je povedal minister. Po njegovih besedah iščejo rešitev, da bi v posameznih primerih lahko gradili kanalizacijo tudi za manj kot 2.000 enot, ki v kanalizacijski sistem odvajajo odpadno vodo. »Ne vidim ovire, da ne bi naredili tovrstne izjeme in gradili kanalizacije na tak način,« je dejal Vizjak.

Na današnjem sestanku so županja in župana govorili med drugim tudi o tretji razvojni osi, se pravi o novi prometno zmogljivi cesti, ki bi povezala Belo krajino z osrednjo Slovenijo.

M. L.