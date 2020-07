Tovornjakar trčil v ograjo in drevo

3.7.2020 | 18:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 13.35 je v Velikem Mraševem v občini Krško voznik tovornega vozila zapeljal s ceste in trčil v ograjo ob stanovanjski hiši in drevo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci NMP Krško so voznika prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

L. M.