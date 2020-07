Vlada občinam 2,8 milijona evrov več za nadzor državne meje

4.7.2020 | 11:15

Ilustrativna slika, na državni meji v Kapelah. (Foto: Arhiv DL)

Ljubljana - Vlada RS je odločila, da bo občinam zaradi povečanih stroškov ob nadzoru državne meje zagotovila 2,8 milijona evrov. Občine morajo račune za povrnitev stroškov predložiti do konca novembra.

Kot je zapisano v sporočilu po seji vlade, so namreč župani občin ob zunanji schengenski meji do zdaj večkrat izpostavili, da zaradi povečane prisotnosti policije in Slovenske vojske prihaja do povečane izrabe infrastrukture v občinah, posledično pa do višjih izdatkov. Zato bo vlada tem občinam zagotovila sredstva za kritje dela stroškov in s tem zagotovila boljšo kakovost življenja in ohranjanje poseljenosti v njih, je zapisano.

Do sredstev je upravičenih 32 občin, med njimi so tudi z našega širšega območja: Kostel, Osilnica, Razkrižje, Središče ob Dravi, Ilirska Bistrica, Črnomelj, Žetale, Loški potok, Metlika, Zavrč, Podlehnik, Cirkulane, Hrpelje-Kozina, Šentjernej, Brežice, Kočevje, Rogatec, Loška dolina, Koper, Kostanjevica na Krki, Podčetrtek, Ormož, Novo mesto, Bistrica ob Sotli, Piran, Rogaška Slatina, Ljutomer, Lendava, Videm, Krško, Črenšovci in Gorišnica.

Do 30. novembra

Vlada bo občinam povrnila stroške, nastale v letu 2020, kot so stroški zaradi obnove poti ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji schengenski meji in občinskih poteh, stroški postavitve dodatnih virov razsvetljave in tehničnih sredstev ter drugi stroški, katerih namen je večja varnost občanov.

Za namen povračila je vlada na postavki ministrstva za notranje zadeve odprla novo proračunsko postavko Povračila občinam ob zunanji schengenski meji - povečan nadzor državne meje. Občine lahko račune ministrstvu, razen računov za odstranitev odpadkov, predložijo najpozneje do 30. novembra skupaj z utemeljitvijo namenske porabe in drugo listinsko dokumentacijo.

Na vladi ob tem predvidevajo, da v prihodnje reševanje te problematike ne bo več potrebno, "saj bo vlada naredila vse, da bo v največji možni meri omejila dostop migrantov, ki nezakonito prehajajo mejo".

L. M.