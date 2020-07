Kadilo se je iz motorja, gorelo seno in odpadni les

4.7.2020 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Na cesti Črnomelj-Lokve v bližini Črnomlja so nekaj pred 23. uro posredovali gasilci PGD Črnomelj, ker je kadilo iz predela motorja osebnega vozila. Zavarovali so kraj, odklopili akumulator, vozilo pregledali s termokamero in ga odmaknili s cestišča. Do požara ni prišlo.

V bližini Rateža v občini Novo mesto je malo pred tretjo uro ponoči na travniku gorel kup sena in odpadnega lesa. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Ratež so pogasili požar in premetali požarišče. Obveščene so bile pristojne službe.

M. Ž.