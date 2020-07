Dular okrepil Trebnje

4.7.2020 | 09:05

Gašper Dular (Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Dolenjski rokometni prvoligaš Trimo Trebnje se je okrepil z levim zunanjim igralcem Gašperjem Dularjem, so sporočili iz kluba.

Dular je rokometno pot začel v domačem Krškem, kjer je bil je član vseh mlajših selekcij krškega kluba, nekajkrat se je znašel tudi na reprezentančnih seznamih mlade izbrane vrste, prvo priložnost v članski ekipi pa je dočakal pri 17 letih proti Črnomlju.

V minuli sezoni je pomembnejšo vlogo igral v obrambi, zaradi višine, visok je 195 cm, pa ima precej potenciala tudi v napadu, zato se je odločil za sodelovanje z RK Trimo Trebnje.

»Vesel sem, da prihajam v Trimo Trebnje. Gre za organiziran in ambiciozen klub, kamor sem prišel garat za minutažo in rezultat. Verjamem, da se bom dobro vklopil v ekipo. Gremo Trimo,« je povedal 20-letni Gašper Dular.

Poleg Dularja so trebanjski klub pred tem okrepili še Matija Pandev, Žan Grojzdek, Jan Kamnikar, Gregor Potočnik, Özgür Sarak, Luka Florjančič, trener Uroš Zorman, kondicijski trener Tim Butkovec in fizioterapevt Rudi Slobodnik, so dodali v trebanjskem klubu.

M. Ž.