V Tončkovem domu danes in jutri strežejo gluhi

4.7.2020 | 10:00

Vir: občina Sevnica

Lisca - Akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah bo prvič poživila tudi strežbo v Tončkovem domu na Lisci. Letošnji moto akcije, ki poteka že tretje zapored, je Biti inkluziven.

Kot so sporočili iz sevniške občine, bo prostovoljska ekipa obiskovalcem Tončkovega doma stregla danes in jutri v slovenskem znakovnem jeziku. V ekipi pa bodo gluhi in naglušni natakarji, tolmači in vodja ekipe.

Uradno odprtje akcije bo ob 11. uri. Gostje Tončkovega doma bodo tako dobili priložnost še pobliže spoznati akcijo in se hkrati zabavati z učenjem novega jezika ter uživati ob prelepem razgledu z vrha Lisce. Hkrati je ta akcija dobra priložnost, da slišeči skozi druženje postanejo manj zadržani do tistih, ki ne slišijo, so še dodali na sevniški občini.

M. Ž.