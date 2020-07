Temeljni kamen za stanovanjski blok

4.7.2020 | 12:05

Črnomaljski župan Andrej Kavšek (na fotografiji) je z lopato betona simbolično položil temeljni kamen za nov stanovanjski blok. Tako so naredili tudi minister Andrej Vizjak, direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević in direktor stanovanjskega sklada Črtomir Remec. (Foto: M. L.)

Izjemno močan naliv ni ustavil polaganja temeljnega kamna. Na fotografiji direktor Stjepan Jarnević, potem ko je opravil svoj del naloge pri polaganju. (Foto: M. L.)

Tamburaški orkester Dobreč (Foto: M. L.)

Črnomelj - S simboličnim polaganjem temeljnega kamna so včeraj v Črnomlju začeli graditi večstanovanjski objekt v naselju Čardak. »Naj poudarim, da je stanovanjski sklad Republike Slovenije največji kupec objekta, ki bo odkupil trideset stanovanjskih enot v treh etažah, kar pomeni sedeminpetdeset odstotkov vseh prodajnih površin. Stanovanja v preostalih treh etažah bodo namenjena prostemu trgu, od tega bo 1petnajst oskrbovanih,« je povedal direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević. Stanovanja bodo predali do konca avgusta 2021. Gradnja bo po napovedih stala 5 milijonov evrov.

»Zadovoljen sem, da smo na javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj 2020 uspeli pridobiti 30 od oseminštiridesetih stanovanj v večstanovanjskem objektu,« je rekel direktor stanovanjskega sklada Črtomir Remec. Stanovanja so po njegovih besedah velika med 40 in 75 kvadratnimi metri, razen v terasni etaži, kjer so nadstandardna večja stanovanja.

Črnomaljski župan Andrej Kavšek je dejal, da je gradnja stanovanj najboljša podpora mladim, da ti ostanejo v Beli Krajini.

»Gradnja na območjih, kot je Črnomelj, je pomembna, saj omogoča in spodbuja skladnejši regionalni razvoj Slovenije,« pa je dejal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.

Na slovesnosti je nastopil Tamburaški orkester Dobreč, ki deluje pri KUD Dobreč Dragatuš.

M. L.

