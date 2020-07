Včeraj 30 novih okužb z novim koronavirusom

4.7.2020 | 13:25

Foto: M. Ž. arhiv DL

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj na okužbo z novim koronavirusom testirali 1456 oseb in potrdili 30 pozitivnih primerov. Iz bolnišnice so odpustili štiri bolnike s covidom-19, tam jih ostaja še šest. Na intenzivni negi ni nobenega bolnika, prav tako včeraj ni nihče umrl.

Največ okužb z novim koronavirusom so vnovič potrdili v Ljubljani, in sicer pet, med manjšimi občinami pa izstopa občina Črenšovci s štirimi primeri. Po dve okužbi so potrdili v občinah Maribor in Cerknica, po eno pa v še 14 občinah.

Med 30 na novo potrjenimi okuženimi je večina mladih. Kar 18 jih je starih do 44 let, med njimi je otrok, star do štiri leta.

Pet na novo okuženih je v starostni skupini od 45 do 54 let, trije v starostni skupini od 55 do 64 let, dva v starostni skupini od 65 do 74 let, po eden pa v starostnih skupinah od 75 do 84 let in nad 84 let.

M. Ž., STA