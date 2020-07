FOTO: Mestne kvačkarice vabijo na Art tržnico

4.7.2020 | 14:50

Mestne kvačkarice (z leve) Vilma Bajt, Špela Juršič in Zvonka Mehak-Jakopin

Nekaj njihovih izdelkov, povezanih s poletjem.

Za glasbeno kuliso Art tržnice so poskrbeli člani novomeške zasedbe Barska muha Matevž Maznik, Primož Moškon in Mitja Bukovec.

Lahko si omislite tudi slamnik.

Novo mesto - Klub Mestnih kvačkaric tudi letos, navkljub razmeram, ni pretrgal njegovo tradicijo. In tako so danes, kot so dejale, priredile še bolj imeniten od prejšnjih z umetnostjo in rokodelstvom bolj navdahnjen dan, ki je v preteklih dveh letih privabil mnogo navdušenih obiskovalk in obiskovalcev, pa tudi naključni mimoidoči so se radi ustavili in pokukali na njihove stojnice.

Letos se je njihov dogodek prelevil v Art tržnico in se je iz Muzejskih vrtov preselil v staro novomeško mestno jedro, na Glavni trg. Kot je povedala mestna kvačkarica Zvonka Mehak-Jakopin se je povabilu odzvalo kar 28 ustvarjalcev in razstavljalcev iz vse Slovenije, same pa so razstavile svoja kvačkana dela, katerih tema je poletje, ujeto v kvačkanje. Tako so na ogled postavile obkvačkane kamne, kvačkane mreže, torbice, blazine in odeje, kvačkane espadrile … Skratka vse, kar spada poletju. Med številnimi stojnicami naj izpostavimo stojnico Slamnikarskega muzeja iz Domžal z njihovimi slamniki, ki so tudi spremljevalci poletja.

Odziv razstavljalcev je bil torej odličen, prav tako so nad bili videnim navdušeni obiskovalci, ko smo dopoldne tudi mi s fotoaparatom sprehodili po Glavnem trgu. Art tržnica bo odprta do 18. ure in vabi, da jo obiščete.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija

















































































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 54m nazaj Oceni Lojzekov stric Čestitke bilo zelo lepo Preglej samo prijavljene komentatorje