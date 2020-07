Prvi skupni pokoronski koncert godbe in tamburašev

4.7.2020 | 19:30

Godba in tamburaši so sinoči nastopili pod taktirko umetniškega vodje godbe Rafka Ogulina. (Foto: M. L.)

Mestna godba Metlika je po daljšem premoru v javnem nastopanjua včeraj prvič z instrumenti prišla pred javnost. (Foto: M. L.)

Matjaž Rus je povezoval spored in pri tem glasbenemu dogodku dodal svojo prepoznavno noto. (Foto: M. L.)

Z Metliško mestno godbo je v začetku sinočnjega koncerta zapela Nikolina Cindrič Matekovič; nastopili so z melodijo iz Filma Les Miserable, v prevodu Nesrečniki. (Foto: M. L.)

Metlika - Včeraj sta v Metliki na igrišču Pungart nastopili na skupnem koncertu Mestna godba Metlika in tamburaši Metliške folklorne skupine Ivan Navratil. Mestna godba letos praznuje 170-letnico ustanovitve. Jubilej je nameravala proslaviti na metliškem placu 26. in 27. junija, ko bi izvedla slavnostni koncert, na katerem bi nastopili tudi Vlado Kreslin in šestnajst godb iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije ter pet mažoretnih skupin. Veliki dogodek je letos odpovedala zaradi epidemije, toda veliko praznovanje bo 11. in 12. junija 2021.

Z željo, da po omenjeni odpovedi praznovanja in sploh po razmerah zaradi epidemije razveselijo domačine in ljubitelje igrane glasbe, so godbeniki skupaj z metliškimi tamburaši in organizatorji mednarodnih poletnih prireditev v Metliki Pridi zvečer na grad pripravili sinoči prvi skupni pokoronski koncert.

Z Mestno godbo Metlika pod vodstvom Rafka Ogulina in tamburaško skupino Metliške folklorne skupine Ivan Navratil pod vodstvom Staneta Križa so kot gostujoče pevke nastopile Viviana Kukar, Nikolina Cindrič Matekovič in Maja Stariha. Zbrane je nagovoril predsednik godbe Ivan Nemanič. Spored je domiselno povezoval Matjaž Rus. Skladno s priporočili NIJZ so prireditelji dogodka obiskovalce prosili, da ohranjajo primerno varnostno razdaljo.

M. L.

