Policijska reševalna akcija ujetega kragulja

4.7.2020 | 16:00

Policist je ujetega ptiča rešil iz rešetk okrasne maske avtomobila. (Foto: PP Metlika)

Vinja vas - Na glavni cesta Novo mesto - Metlika pri Vinji vasi je nekaj po deveti uri dopoldne nemškemu turistu v avto priletel kragulj. Poklical je na 113, opisal dogodek in povedal, da je ptica še živa, vendar je zapičena v avto. Metliške policiste je ob prihodu na kraj pričakal nenavaden prizor. Ptič se je zataknil v rešetke okrasne maske prednjega dela vozila in se ni mogel rešiti. Policist je previdno z rokavicami na rokah uspel ujedo obvladati in rešiti, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Ptica je po uspešni akciji zletela nazaj v naravo, nemški turist pa je lahko po zgodbi s srečnim koncem olajšano nadaljeval svojo pot proti morju. Poškodbe na avtu so bile na koncu neznatne.

Kaj je botrovalo nenavadni zgodbi in čemu se je nemški ford zdel ptici ujedi tako zanimiv, da ga je hotela ujeti, pa ne bomo izvedel, je še dodal Robert Perc iz PU Novo mesto.