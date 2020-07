Motorist se je poškodoval na motokros stezi Paha

4.7.2020 | 18:10

Na motokros stezi Paha pri Herinji vasi se je malo po 13.30 poškodoval motorist. Reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto so poškodovanca oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanca do reševalnega vozila.

Vozilo zdrsnilo s ceste

Malo po sedmi uri zjutraj je v bližini Orešja nad Sevnico, osebno vozilo zdrsnilo s ceste in se zaletelo v drevo. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in vozilo izvlekli na cestišče. Poškodovano osebo so reševalci NMP Sevnica oskrbeli na kraju nesreče.

M. Ž.