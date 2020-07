Opazovanje medveda je 5-zvezdično doživetje

5.7.2020 | 10:00

Medved vabi... (Foto: Janez Papež)

Kočevje - Zavod Kočevsko je prejel še eno pomembno in poleg zlatega znaka destinacije najvišje priznanje za svoje delo na področju turizma v Sloveniji, saj je bilo doživetje Opazovanja in spoznavanja medveda v njegovem življenjskem okolju, uvrščeno med 5-zvezdična doživetja/Slovenia Unique Experiences.

Medved (Foto: Marjan Artnak)

Kočevsko je v več kot 80 -odstotno prekrito z gozdovi in prvinsko naravo, zato naša destinacija zaslužno nosi slogan Skrivnostni gozd Slovenije, ki aktivnim in zelenim raziskovalcem omogoča doživetja naše izjemne neokrnjene narave. V naši divji, a prijazni naravi, lahko obiskovalci izbirajo med številnimi aktivnostmi in doživetji med katerimi smo še posebej ponosni na razvit program doživetja opazovanja in spoznavanja medveda, pri katerem lahko udeleženci od blizu spoznajo najbolj karizmatičnega prebivalca kočevskih gozdov - rjavega medveda.

Ta vznemirljiv potep po gozdu s strokovno usposobljenim lokalnim turističnim vodnikom, ki mu sledi večerno opazovanje iz varnega zavetja opazovalnice, gostom na povsem nov način približa rjavega medveda in divjo naravo Kočevske. Del doživetja je tudi vmesni postanek na pikniku gozdnih dobrot, ki udeležencem predstavi tudi nekaj naših kulinaričnih posebnosti.

Opazovalnica (Foto: Marjan Artnak)

S to potrditvijo se je Zavod Kočevsko pridružil ostalim ponudnikom edinstvenih in avtentičnih doživetij premium kakovosti, ki podpirajo zgodbo zelene butične Slovenije in znamke I feel Slovenia, se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE) in prispevajo k pozicioniranju Slovenije v skladu z zastavljeno vizijo »Slovenije kot zelene butične destinacije za 5-zvezdična doživetja«.

Vsak nosilec znaka, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija, zagotavlja, da je njegova ponudba lokalna, avtentična, edinstvena, izkustvena, butična, trajnostno zelena in premium kakovosti. Gostje se lahko zanesejo, da bodo zgodbo doživeli zelo osebno, na izvirnem prizorišču, v stiku z domačini, na način, ki ni bil prenesen od drugod in ki je v skladu s trajnostnimi načeli delovanja v turizmu. Oznako 5-zvezdično doživetje ima trenutno 16 doživetij.

L. M.