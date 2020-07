Pri posavski kolesarski ponudbi stavijo tudi na prihod in odhod z vlakom

5.7.2020 | 12:00

Sevnica - V Občini Sevnica, ki sodeluje pri čezmejnem slovensko-hrvaškem projektu ježe in kolesarjenja Ride & Bike 2, so se pri razvoju turističnega kolesarjenja in tovrstni ponudbi oprli tudi na železnico. Ta bo poskrbela za dodaten prihod in odhod kolesarjev ter za prevoz njihovih koles, je zatrdil predstavnik Slovenskih železnic Primož Kokalj.

Kokalj je na nedavni novinarski konferenci, ki jo je pripravil sevniški Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, ob posodabljanju železniških zmogljivosti med drugim napovedal več prostora za kolesa na vlakih in ugodnosti pri prevozih kolesarjev. Izpostavil je tudi znižanje voznine za kolesa.

Dodal je, da bodo na vlaku, ki bo kolesarje pripeljal v Sevnico, omogočili prevoz do 30 koles, ob novih vlakovnih garniturah na slovenskih tirih pa bodo stare vagone po letu 2023 predelali in namenili prevozu kolesarjev oz. njihovih koles. Pripravili bodo tudi turistične pakete za kolesarje in razvili "kolesarske vlake".

Predstavnik omenjenega sevniškega zavoda in projektni vodja Matej Imperl je pristavil, da Občina Sevnica in preostalo Posavje ob številnih naravnih danostih in kulturni dediščini ponujata tudi izvrstne pogoje za razvoj konjeništva ter kolesarski in pohodniški turizem.

Dodal je, da sevniška občina sodeluje tudi pri omenjenem čezmejnem partnerskem, približno 700.000 evrov vrednem projektu. Sevniški del projekta je vreden približno 185.000 evrov, od tega zneska pa 85 odstotkov predstavlja evropska denarna podpora. Projekt bodo končali konec februarja prihodnje leto.

Njegov cilj je predvsem podpora razvoju kolesarjenja in kolesarskega turizma, dosegli pa bi radi, da bi Posavje postalo lažje dostopno s kolesom. Projekt je spodbudil tudi pripravo in ureditev dveh sevniških kolesarskih poti s številnimi dodatnimi doživetji Med griči in vinogradi ter Od zrna do gabarona.

Dodatna ponudba pri obeh poteh med drugim omogoča možnost izposoje navadnih in električnih koles, kopanje na sevniškem bazenu, namestitev pri enem od sevniških ponudnikov ter prihod na izhodiščno točko in vrnitev z vlakom.

Pri omenjeni ponudbi so se sicer povezali z več sevniškimi ponudniki. Na sevniškem so zvarili tudi posebno pivo za kolesarje z nizko, 3,2-odstotno vsebnostjo alkohola, v prenovljenem sevniškem družinskem Hotelu Ajdovec pa so za kolesarje pripravili posebno energijsko tablico in kolesarsko malico. Kolesarjem, ki bi radi v Posavju ostali dlje, pa v Hotelu Ajdovec omogočajo tudi hrambo koles.

