Tudi letos Srečanje pri Kalinu

5.7.2020 | 18:25

Z leve: Jure Pezdirc, Maja Gračanin, Rajka Križanac, Željko Stanec, Bogdan Palovšnik, Slavko Bizjak, Aleš Burja in Ivan Horvat (Foto: arhiv KS Jesenice na Dolenjskem)

Obrežje - Na slovensko-hrvaški meji na Obrežju so 1. julija organizirali tradicionalno Srečanje pri Kalinu, s katerim prebivalci iz krajev na obeh straneh državne meje in predstavniki občine Brežice in mesta Samoobor izražajo dobre sosedske odnose.

Letošnje srečanje, s katerim so zaznamovali 7. obletnico vstopa Hrvaške v Evropsko unijo, ni bilo množično, kar je posledica zajezitvenih ukrepov Slovenije in Hrvaške zaradi COVID 19.

V uradni delegaciji iz občine Brežice so bili podžupana Jure Pezdirc in Bogdan Palovšnik, predsednik krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Aleš Burja, podpredsednik Slavko Bizjak in tajnica Rajka Križanac. Hrvaško stran so na srečanju zastopali namestnik samoborskega župana Željko Stanec, predsednica krajevnega odbora Bregana Maja Gračanin in predsednik krajevnega odbora Grdanjci Ivan Horvat.

Letošnje Srečanje pri Kalinu je bilo daleč skromnejše celo od prvega, ki so ga organizirali leta 2014, kot je poročal radio Samobor. Toda tudi tokrat so predstavniki obeh strani poudarili tradicionalno tesno sodelovanje prebivalcev, ustanov in organizacij z obeh strani meje. Tako je brežiški podžupan Jure Pezdirc, ki je prvi nagovoril zbrane, po poročanju samoborskega radia dejal, da na sodelovanje prebivalcev na tem območju nista nikoli vplivala ne Ljubljana ne Zagreb, ampak Brežice im Samobor. Vedno smo bili prebivalci tu povezani drug z drugim, je dejal Pezdirc, ki je poudaril odlično gospodarsko, kulturno in športno sodelovanje v preteklosti in sedaj.

M. L.