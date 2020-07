Gorelo suho seno, lesena skulptura in gospodarski objekt

5.7.2020 | 19:00

Foto: arhiv DL

Iz novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je ob 11.31 na Poganškem vrhu v Novem mestu gorelo suho seno na travniku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so pogasili požar na površini približno sto kvadratnih metrov. Obveščene so bile pristojne službe.

Že zjutraj, in sicer ob ob 7.53 je na Rožnem, občina Krško, gorela lesena skulptura. Gasilci PGE Krško so požar pogasili. Skulpturo je ogenj poškodoval, so v sporočilu za javnost zapisali v brežiškem regijskem centru za obveščanje.

Dodali so še, da je so bili gasilci znova na delu ob 14.44, ko je v Veli vasi, občina Krško, gorel gospodarski objekt velikosti 15 x 6 m. Gasilci PGE Krško, PGD Velika vas in PGD Leskovec so zavarovali kraj dogodka, preprečili širjenje požara na stanovanjski objekt in požar pogasili. S pomočjo delovnega stroja so odstranili uničeni del objekta in ostrešje ter s termovizijsko kamero pregledali prostore in ostrešje stanovanjskega objekta. Reševalci NMP Krško so dve osebi, ki sta dobili manjše opekline in še tri osebe, ki so se nadihale dima oskrbeli na kraju. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Velika vas. Dežurni delavec Elektra Celje je odklopil električno energijo.

R. N.