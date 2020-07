Bi podarili svoja rabljena očala slabovidnim v manj razvitih državah?

6.7.2020 | 10:20

Če imate kaka odslužena očala, darujte jih! (Foto: L. M.)

Začelo se je zbiranje rabljenih očal za slabovidne v manj razvitih državah. Očala z dioptrijo in sončna očala je mogoče oddati v trgovinah Hofer. A tam ne bodo zbirali leč, etuijev brez očal ali okvirjev brez stekel, so sporočili iz Hoferja. Pred začetkom akcije je Hofer podaril sredstva Centru Iris za nakup brajevega stroja.

Zbiralna akcija, ki poteka v organizaciji Lions kluba Trnovski zvon Ljubljana in podjetja Hofer, bo potekala do 29. julija. Očala je mogoče oddati v vseh trgovinah Hofer, zbiralne škatle so nameščene na policah za zlaganje ob izhodu iz trgovine, so zapisali.

Akcija zbiranja očal poteka že osem let. Do sedaj so Slovenci zbrali že okoli 70.000 rabljenih očal za slabovidne iz gospodarsko manj razvitih držav, ki si ustrezne okulistične oskrbe ne morejo privoščiti. V akciji sicer sodeluje več kot deset evropskih držav. V zadnjih dveh letih pa so zbrali tri milijone rabljenih očal.

Po zaključku akcije zbirni center v Franciji vsa očala primerno razvrsti, pregleda, očisti in označi z ustreznimi optičnimi parametri, da so primerna za nadaljnjo uporabo. Očala nato predajo v Laos, Benin, Kambodžo, Šrilanko, Nepal in Haiti.

Ob začetku akcije pa je Hofer namenil tudi donacijo Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne IRIS za nakup brajevega pisalnega stroja. Gre za mehanski pripomoček za opismenjevanje slepih otrok v brajevi pisavi. Večina slepih otrok se s brajevo pisavo seznani že v vrtcu, ob vstopu v šolo pa že znajo brati in pisati. S pomočjo brajevega stroja se naučijo pisati brajeve črke, števila, ločila in spoznajo znak za veliko začetnico.

L. M.