Od Miklavževega lonca do oglarskega kruha

6.7.2020 | 08:00

Planinski dom na Miklavžu vabi, celo s turističnimi boni.

Miklavž - Planinski dom na Miklavžu, ki je priljubljena izletniška in pohodniška točka Dolenjcev, ima že več kot let dni nova najemnika. To sta zakonca Irena Bučar Škedelj in Anton Škedelj iz Vrbovcev v šentjernejski občini, ki sta se pogumno podala na novo poslovno pot.

Pravita, da sta zadovoljna in vesela dobrih odzivov obiskovalcev, ki jima predstavljajo le spodbudo za dobro delo še naprej. Trudita se in se še bosta, saj sta pogodbo o najemništvu sklenila za pet let.

Anton Škedelj

Krasen prostor za piknik, Anton posodi celo žar!

V času epidemije so imeli dom seveda zaprt, to je bilo od 13. marca do 7. maja. »To je škoda, saj se spomladi začne naša sezona in smo gotovo izgubili nekaj prihodka. A prvo je seveda zdravje. No, zdaj je skoraj spet vse po starem, a spoštujemo vse varnostne ukrepe NIJZ,« pove Anton Škedelj.

Tudi turistični boni

V njihovem domu, ki premore 25 prenočišč- 12 jih je na skupnih ležiščih, ostale so posamezne po sobah - je mogoče koristiti turistične bone in povpraševanje je, celo pri domačinih. »Kot kaže, se bodo nekateri odločili za dopust tudi pri nas. Kdor si želi miru in lepe narave, smo res pravi naslov,« pravi Anton in ob tem omeni, da na Miklavžu pogrešajo dobro internetno povezavo, ki pa se jim obeta.

Kot pove eden od lastnikov območja na Miklavžu Stane Gorenc, se bodo potrudili, da bo julija dostopno javno brezžično omrežje wifi.

Planinski dom na Miklavžu je odprt vse dni v tednu, razen v sredo, v četrtek pa vrata odprejo po 12. uri.

Da boste na Miklavžu jedli dobro hrano, se ni bati. Irena rada pripravlja jedi na žlico: pasulj, vampe in golaž. Kot posebnost sta uvedla t.i. Miklavžev lonec. Sama nabirata po gorjanskih gozdovih tudi gobe, saj sta navdušena gobarja. Irena peče kruh, gostje cenijo domačega.

Prav pri kruhu se je izkazala z inovativnostjo - peče oglarski kruh. V testo doda malo oglja, testo je bolj temno in malce drugačno, a gostje ga pohvalijo. Saj veste - na Miklavžu tradicionalno jeseni poteka kuhanje oglja, pa sta se nova najemnika spomnila, da to nekako vpleteta v svoj jedilnik.

Češnjev zavitek s pregreto domačo smetano...

Nedavno sta uvedla tudi nedeljska kosila, saj na Miklavž mnogi pridejo za vikend in takrat imata tudi pomoč študentov. Omenimo le domače zavitke, pa novost - ameriške palačinke, nad katerimi so navdušeni zlasti otroci. Zraven jim postrežeta tudi svojo marmelado in razne prelive iz domačega sadja, ki zraste na Miklavžu.

O trudu najemnikov za dobro, domačo hrano v planinskem domu na Miklavžu, o načrtih v okolici doma, kjer je krasen prostor za piknike, pa star, lesen pod, kjer so na ogled stara kmečka orodja, o posebni sobi Cvetnik v večnamenskem objektu ob domu pa več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

