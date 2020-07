Padla kolesarka; danes brez elektrike

6.7.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinoči ob 19.22 uri je na Kolodvorski ulici v Krškem padla kolesarka. Reševalci NMP Krško so kolesarko oskrbeli na kraju padca in jo prepeljali v UC Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 9:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KVASICA na izvodu ČEZ CESTO;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOČEVJE PRI ČRNOMLJU na izvodu KOBETIČ, ŠTERK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC , izvod Levo- pren. Odvod;

- od 8:00 do 13:00 bo motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU .

Distribucijska enota Novo mesto obvešča odjemalce, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEMBERK;

- od 10:00 do 14:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE, izvod Levo;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIB PRI OREHKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:00 do 8:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAZDRTO, TP DOBRAVICA, TP DOBRAVICA 2, TP GOR. BREZOVICA;

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. DOLE;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZABORŠT;

- od 9:30 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE , TP BENDJE, TP SLATENSKA GORA, TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU, TP VEL. SLATNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 9:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEKEL na izvodu VETERINARSKA;

- od 7:00 do 7:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK.

- od 7:30 do 14:00 bo občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTLOVRENC na izvodu KAZINAR in ŠENTLOVRENC;

- od 8:00 do 8:30 pa bo prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠRANGA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnic na območju TP Sevnica ribniki med 8. in 13. uro. in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Dobova mizarska izvod smer Beti med 11. in 14. uro.

M. K.