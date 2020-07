Motena dobava vode; na sistemu Javorovica voda spet pitna

6.7.2020 | 08:45

Uporabnike iz Križ Komunala Brežice obvešča, da bo danes, 6. 7. 2020, do predvidoma 12. ure motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Uporabnike iz Vitovca obveščajo, da bo med 6. 7. in 10. 7. 2020. med 8. 00 in 14.00 uro občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Uporabnike iz Vinjega Vrha, Poštene vasi in dela Stojanskega Vrha pa obveščajo, da bo v torek, 7. 7. 2020, med 7.30 in 14.30 uro motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Preklic prekuhavanja pitne vode na vodovodnem sistemu Javorovica

Kostak obvešča uporabnike pitne vode v naseljih: Male in Velike Vodenice, Ržišče, Podstrm, Kočarija, Ivanjše in Grič, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Javorovica (v upravljanju Komunale Novo mesto), da je voda zdravstveno ustrezna in prekuhavanje ni več potrebno.

M. K.