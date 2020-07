FOTO: Zlatomašniški jubilej Florijana Božnarja

V nedeljo, 5. julija, je župnija Sela Šumberk praznovala zlatomašniški jubilej duhovnega pomočnika Florijana Božnarja. Slovesnost zlate maše, ki jo župljani ne pomnijo, so obogatili pevci in pevke cerkvenega pevskega zbora iz Zagradca pod vodstvom Roberta Kohka.

Ob župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika so se zbrali številni duhovniki, sorodniki in župljani, ki so prisostvovali daritvi zlate maše. Zbrane je v uvodnem delu nagovoril dekan črnomaljske dekanije, župnik v Vinici Anton Gnidovec, duhovniško pot jubilanta pa je slikovito opisal žužemberški dekan Franc Vidmar. Rojen je bil 29.4.1942 v Črnem vrhu nad Polhovim Gradcem, v družini s šestimi otroki, ki je v povojnem revolucionarnem nasilju v kočevskem Rogu izgubila očeta Petra. Po šolanju v Pazinu in končanem bogoslovju, je nastopil službo kot kaplan v Žireh. Duhovniško pot je nadaljeval v župniji Vrhnika, Metliki, Dobrniču, kamor je prišel leta 2007. V času službovanja v Dobrniču je bil imenovan za častnega kanonika stolnega kapitlja Novo mesto. Tudi v župniji Dobrnič je po devetih letih službovanja pustil globok pečat in neizbrisano sled v širši dobrniški dolini, za kar je leta 2015 prejel plaketo Občine Trebnje.

Župnik Božnar je bil v preteklem in sedanjem duhovniškem delu poznan in spoštovan ne samo v župnijah, ampak tudi v novomeški škofiji in Sloveniji. Tekom službovanja je bil številnim bogoslovcem, diakonom in duhovnikom kot oče, predvsem pa svetal vzor in dober prijatelj.

Pred štirimi leti je kot duhovni pomočnik prišel v zavetje majhne župnije Sela Šumberk. »Naša župnija je majhna, zato nismo imeli svojega župnika, z vašim prihodom pa smo spoznali, kako prijetno je imeti skrbnega in družabnega sogovornika, pravega gospodarja cerkve in župnišča,« je v zahvali v imenu župljanov spregovorila Ana Travnik in dodala, da je pred štirimi leti vstopil v župnijo kot božji blagoslov.

Pri pripravi na slovesnost zlate maše so sodelovali farani, gasilci in vsi, ki zlatomašnika še posebej spoštujejo. Gospodu Božnarju so se na njegov poseben dan pridružili tudi številni duhovniki iz bližnjih in daljnih župnij, med drugim tudi Ambrož Kodelja iz zamejskega Doberdoba. Vsi prisotni so tudi na druženju poskrbeli, da bo ta »zlati« dan ostal nepozaben in za vedno ostal zapisan pri Florijanu Božnarju, ki s svojo neposrednostjo, pristnostjo in sproščenostjo še naprej deli optimizem in Jezusov evangelij.

S. Mirtič

