V Podjetniškem inkubatorju Bela krajina predstavili nov inovativen produkt - Motulii

6.7.2020 | 17:35

Dve leti je minilo od prve ideje do ''Kick off'' dogodka, kjer je bil javnosti predstavljen inovativen produkt, imenovan Motulii. V Podjetniškem inkubatorju Bela krajina so imeli te dni priložnost med prvimi videti delovanje in uporabnost Motuliija. Kot sporoča Kristian Asani, gre za mobilno dvižno ploščad, ki omogoča hiter dvig avtomobila ali drugega težkega predmeta (do 2,5 tone) do 3 metrov višine in s tem poskrbi za atraktivno predstavitev avtomobila ali drugega težjega produkta potencialnim kupcem. Oziroma z drugimi besedami - Jumbo plakat, s katerim interaktivno predstavimo svoj produkt.

Motulii je razvil podjetnik Anton Jakše, ki je član Podjetniškega inkubatorja Bela krajina, s pomočjo katerega je tudi realiziral svojo idejo. Ob mentoriranju in ekspertnemu svetovanju, ki ga je Anton prejel, so v inkubatorju za projekt pomagali pridobiti tudi zagonska sredstva v višini 54.000 evrov. Kot je povedal Anton Jakše, gre za zagonska sredstva s pomočjo katerih bodo prodrli na evropski in svetovni trg.

Sicer so v Podjetniškem inkubatorju Bela krajina v prvi polovici letošnjega leta aktivno pomagali petim različnim mladim podjetjem pri pridobitvi nepovratnih finančnih spodbud. Kot pravi Kristian Asani, so v Belo krajino uspeli pripeljati 228.000 evrov nepovratnih sredstev, ki bodo mladim podjetjem v pomoč pri razvoju in rasti.

M. K.

