Vinogradniki morajo tudi letos zatirati ameriškega škržatka

6.7.2020 | 15:40

Foto: L. M., arhiv DL

Ameriški škržatek (Foto: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin)

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi letos opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni trte zlate trsne rumenice. Zatiranje je treba opraviti takrat, ko trta povsem odcveti. Natančnejše roke zatiranja bo tudi letos napovedala javna služba zdravstvenega varstva rastlin.

Kot so sporočili iz uprave, zlato trsno rumenico povzroča fitoplazma grapevine flavescence doree, ki je v EU uvrščena med karantenske škodljive organizme. Okužene trte slabše rodijo, zaradi česar so pridelki nižji in manj kakovostni, trte pa lahko v nekaj letih propadejo, so pojasnili.

Okužba se v vinogradih hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka, ki s sesanjem na okuženih trtah prenese fitoplazmo na zdrave trte. Zlata trsna rumenica je bila doslej ugotovljena v vseh vinorodnih deželah, na novih lokacijah tudi lani.

Uprava zato poudarja, da je zatiranje ameriškega škržatka poleg odstranjevanja okuženih trt obvezen in nujen ukrep, da se prepreči širjenje te nevarne karantenske bolezni in s tem veliko gospodarsko škodo v vinogradništvu.

Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno za vse imetnike trte v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih, kjer je treba opraviti najmanj eno tretiranje. Obvezno je tudi v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije, kjer je treba opraviti najmanj dve tretiranji.

Zaradi številnih najdb zlate trsne rumenice v preteklih letih je razmejeno območje zlate trsne rumenice v Sloveniji določeno tako, da vključuje vse tri vinorodne dežele in zajema večino območij, kjer so vinogradi. V vinogradih zunaj razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka ni obvezno, je pa priporočljivo.

Natančnejše roke zatiranja za posamezna območja v Sloveniji napove javna služba zdravstvenega varstva rastlin na Kmetijsko gozdarskih zavodih Nova Gorica, Novo mesto in Maribor ter na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Napovedi so objavljene na spletni strani Agrometeorološkega portala Slovenije, kjer se je mogoče naročiti na prejemanje obvestil po elektronski pošti. Obvestila je mogoče poslušati tudi na telefonskem odzivniku.

Uprava je ob tem spomnila, da je treba vsa fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo ter navedbami in opozorili na etiketi.

Zatiranje ameriškega škržatka bodo tudi letos nadzorovali fitosanitarni inšpektorji, ki bodo v primeru kršitev predpisanih obveznosti ukrepali, so še zapisali v upravi.

STA