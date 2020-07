Do 11. ure vode ni

6.7.2020 | 10:40

Iz Kostaka sporočajo, da bo danes do predvidoma 11. ure zaradi okvare na vodovodu prekinjena oziroma motena oskrba s pitno vodo v Velikem in Malem Mraševem.

Priporočajo vam, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene (po končani prekinitvi oskrbe) opravite temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave, pred izpiranjem odstranite usmerjevalnike vode na pipah (t.i. perlatorje oziroma mrežice).

Izpiranje naj bo na vseh pipah intenzivno, v sunkih s turbulentnim tokom, to pomeni s periodičnim zapiranjem in odpiranjem pip do največjega pretoka. Izpiranje naj traja najmanj 15 minut, še svetujejo v Kostaku.

M. K.