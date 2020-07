V nedeljo potrdili 16 okužb z novim koronavirusom, največ v Vipavi

6.7.2020 | 11:30

V Sloveniji so v nedeljo ob 530 testiranjih potrdili 16 okužb z novim koronavirusom, hospitaliziranih pa je bilo 11 bolnikov. Na intenzivni negi ni nobenega bolnika, prav tako nihče ni umrl, kažejo vladni podatki.

Doslej so potrdili 1716 okužb z novim koronavirusom. V Sloveniji je doslej umrlo 111 bolnikov s covidom-19.

Znova največ okužb v Vipavi

Potem ko so v soboto v Vipavi potrdili štiri okužbe z novim koronavirusom, so v nedeljo v tej občini odkrili še sedem primerov okužbe. Gre za žarišče v centru za starejše. V Ljubljani in Novi Gorici so potrdili po tri okužbe, po eno pa še v občinah Ajdovščina, Maribor in Hoče - Slivnica.

STA objavlja tabelo s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih po občinah stalnega prebivališča za 5. julij. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina novi skupaj

-------------------------------------------------

Ljubljana 3 305

Šmarje pri Jelšah 174

Ljutomer 137

Metlika 75

Maribor 1 46

Rogaška Slatina 44

Horjul 28

Koper 28

Domžale 27

Kranj 26

Slovenj Gradec 23

Kamnik 21

Slovenska Bistrica 20

Celje 19

Jesenice 19

Ravne na Koroškem 19

Litija 18

Trebnje 18

Dravograd 17

Škofja Loka 17

Pivka 16

Postojna 16

Šentjur 15

Lendava 13

Nova Gorica 3 13

Novo mesto 13

Vipava 7 12

Brezovica 11

Šentilj 11

Črnomelj 10

Mengeš 10

Velenje 10

Lenart 9

Medvode 9

Piran 9

Radovljica 9

Velike Lašče 9

Žirovnica 9

Cerknica 8

Dobrova - Polhov Gradec 8

Murska Sobota 8

Ribnica 8

Rogatec 8

Semič 8

Sveta Ana 8

Šentrupert 8

Škofljica 8

Ajdovščina 1 7

Hrastnik 7

Ig 7

Oplotnica 7

Ruše 7

Sežana 7

Veržej 7

Vodice 7

Zagorje ob Savi 7

Žalec 7

Črenšovci 6

Idrija 6

Kočevje 6

Moravče 6

Mozirje 6

Ormož 6

Sevnica 6

Ilirska Bistrica 5

Ivančna Gorica 5

Ljubno 5

Lovrenc na Pohorju 5

Miklavž na Dravskem polju 5

Prevalje 5

Ptuj 5

Puconci 5

Šenčur 5

Tolmin 5

Trbovlje 5

Tržič 5

Vrhnika 5

Bistrica ob Sotli 4

Črna na Koroškem 4

Dolenjske Toplice 4

Grosuplje 4

Izola 4

Komenda 4

Logatec 4

Lukovica 4

Prebold 4

Šmarješke Toplice 4

Štore 4

Beltinci 3

Brežice 3

Gorje 3

Hoče - Slivnica 1 3

Kobilje 3

Kranjska Gora 3

Krško 3

Laško 3

Naklo 3

Podčetrtek 3

Preddvor 3

Zreče 3

Žetale 3

Bled 2

Cerklje na Gorenjskem 2

Cerkno 2

Dobrna 2

Duplek 2

Hajdina 2

Križevci 2

Kungota 2

Log - Dragomer 2

Loška dolina 2

Pesnica 2

Rače - Fram 2

Radeče 2

Ribnica na Pohorju 2

Slovenske Konjice 2

Starše 2

Šmartno pri Litiji 2

Tabor 2

Turnišče 2

Žužemberk 2

Benedikt 1

Bovec 1

Cankova 1

Cerkvenjak 1

Destrnik 1

Dobje 1

Dobrepolje 1

Dobrovnik 1

Dol pri Ljubljani 1

Gornja Radgona 1

Hrpelje - Kozina 1

Kanal ob Soči 1

Kidričevo 1

Kobarid 1

Kozje 1

Kuzma 1

Majšperk 1

Markovci 1

Mežica 1

Mirna 1

Mislinja 1

Mokronog - Trebelno 1

Nazarje 1

Odranci 1

Podvelka 1

Radlje ob Dravi 1

Razkrižje 1

Selnica ob Dravi 1

Sveti Jurij ob Ščavnici 1

Šalovci 1

Šempeter - Vrtojba 1

Šoštanj 1

Tišina 1

Trzin 1

Vitanje 1

Vojnik 1

Železniki 1

tuji državljani 23

------------------------------------------------

skupaj 16 1716

M. K.; STA