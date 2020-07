Novomeški policisti prijeli tatova električnih koles

6.7.2020 | 13:30

Minulo noč so bili policisti PP Novo mesto obveščeni, da na polnilni postaji za električna kolesa na Seidlovi cesti nekdo najverjetneje krade kolesa. Takoj so odhiteli na kraj in v bližini opazili dva osumljenca, ki sta poskušala pobegniti, vendar so ju ujeli in zoper enega uporabili prisilna sredstva. Ugotovili so, da sta osumljenca najprej navirala ključavnice, s katerim so električna kolesa priklenjena. Dve kolesi jima je uspelo ukrasti, tatvina tretjega pa je ostala pri poskusu. Kolesi so policisti zasegli in ju bodo vrnili lastniku. Zoper 20-letnega in 16-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, o dejanju mlajšega pa so že ponoči obvestili njegove starše.

Vlomi in tatvine

V Dobravici na območju PP Šentjernej je med 30. 6. in 3. 7. nekdo vlomil v nedograjeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 1. 7. in 4. 7. je v okolici Črnomlja neznanec vlomil v gospodarski objekt in ukradel več kolutov kovinske mreže. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 25.000 evrov.

Na Mirni na območju PP Trebnje je v noči na nedeljo neznanec vlomil v prostore podjetja in odtujil visokotlačni čistilnik, ročni vrtalnik in varilni aparat. Škode je za okoli 2000 evrov.

V Šmarju na območju PP Šentjernej je v noči na nedeljo nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Ukradli psičko

V Brezini na območju Brežic je v soboto med 18. in 18.30 nekdo z ograjenega dvorišča stanovanjske hiše odtujil psičko pasme pritlikavi šnavcer, črne barve.

Povzročitelja nesreč vinjena - eden v drevo, drugi v parkirani motor



Policisti PP Sevnica so bili v soboto nekaj po 7. uri obveščeni o prometni nesreči pri Orešju nad Sevnico. Opravili so ogled in ugotovili, da je 24-letni voznik osebnega avtomobila v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,52 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov - nepravilne strani in smeri vožnje in vožnje pod vplivom alkohola - so mu izdali plačilni nalog v višini 1020 evrov in mu izrekli 16 kazenskih točk.

O prometni nesreči na parkirnem prostoru v Žužemberku so bili policisti obveščeni sinoči nekaj po 19. uri. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkirano motorno kolo in odpeljal s kraja. Policisti so povzročitelja nesreče izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 51-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznica pod vplivom prepovedanih drog

V soboto popoldne so policisti PP Metlika med kontrolo prometa pri Trnovcu ustavili voznico osebnega avtomobila in ji zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test. Ta je pokazal prisotnost prepovedanih drog, zato so ji odredili tudi strokovni pregled, ki ga je odklonila. 30-letni kršiteljici, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Mopedistu globa tudi zaradi nedostojnega vedenja - plačal bo skoraj dva tisočaka



O prometni nesreči na cesti med Trebnjem in Velikim Gabrom, kjer je padel motorist, ki naj bi bil pod vplivom alkohola, so bili trebanjski policisti obveščeniv soboto nekaj po 19. uri. Opravili so ogled in ugotovili, da je 67-letni voznik mopeda zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad mopedom in padel. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Kršitelj je vpil in žalil pričo prometne nesreče, nedostojno se je vedel tudi do policistov. Zaradi kršitev javnega reda in miru in kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog v višini 1.947,67 evrov.

Maročan ukradel kanguja

Policisti PP Črnomelj so med varovanjem državne meje v noči na soboto pri Lokvah prijeli državljana Maroka. Med postopkom so ugotovili, da je tujec nezakonito prestopil državno mejo in pri Obrhu pri Dragatušu z dvorišča stanovanjske hiše zkadel osebni avtomobil Renault kangoo, v katerem so bili ključi vozila. Avtomobil so policisti zasegli in ga vrnili lastniku, tujcu pa odvzeli prostost in ga pridržali. Okoliščine še preiskujejo, osumljenca pa bodo zaradi odvzema motornega vozila ovadili na pristojno tožilstvo.

Med tovorom pet Afganistancev

Na mejni prehod Obrežje je 3. 7. na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila, kjer so v tovornem delu našli pet državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli še 21 tujcev

Policisti PU Novo mesto so med 3. 7. in 6. 7. na območju Lokev, Gabra, Štrekljevca, Brega pri Sinjem Vrhu, Tanče Gore (PP Črnomelj), Šutne, Podbočja (PP Krško), Loč (PP Brežice) in Karteljeva (PP Novo mesto) izsledili in prijeli 21 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 12. državljani Pakistana, štirimi državljani Maroka, tremi državljani Tunizije in dvema državljanoma Alžirije še niso zaključeni.

