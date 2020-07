Nadaljevali bodo prenovo mestnega jedra, na vrsto prihaja tudi Narodni dom

6.7.2020 | 14:35

Novomeški župan Gregor Macedoni in Primož Skubič, predsednik Sveta za določitev funkcionalnih žemljišč. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Na dopoldanskem srečanju z novinarji je novomeški župan Gregor Macedoni predstavil kar nekaj projektov, ki jih že izvajajo ali pa so tik pred začetkom. Med drugim že potekajo dela na stavbi Glavni trg 2, ki jo bodo prenovili ter v njej uredili osem stanovanj in tri poslovne prostore. V teku je javni razpis za izbor izvajalca druge faze prenove mestnega jedra, ki obsega del Rozmanove ulice ter Prešernov trg s Kastelčevo in Linhartovo ulico. Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem je predviden v drugi polovici avgusta, začetek del v začetku septembra, zaključek pa do konca leta 2021.

Kot je povedal župan, so celotno naložbo skupaj z nadzorom, varstvom pri delu, naložbeno dokumentacijo in drugim potrebnim ocenili na nekaj manj kot 2,7 milijona evrov. Približno dva milijona evrov nameravajo pokriti z evropskim kohezijskim denarjem.

Na mestni občini tudi izbirajo izvajalca, ki bo pripravil projektno dokumentacijo za prenovo Narodnega doma, ki je v zelo slabem stanju. Po besedah Macedonija je predmet projekta ureditev vseh etaž ter dvorišča na severni in zahodni strani objekta. Prenovili bodo okoli 1600 m2 metrov površin v Narodnem domu, ob tem pa je predvidena tudi pokrita povezava v obliki zaprtega mostovža nad Cvelbarjevo ulico s sosednjim Jakčevim domom

V zaključni fazi je tudi razpis za izvajalca del za ureditev križišča Ceste brigad z Andrijaničevo cesto. Prejeli so tri ponudbe, najugodnejša pa znaša nekaj manj kot 246.000 evrov. Po pravnomočnosti odločitve o izboru izvajalca predvidevajo podpis pogodbe in začetek gradbenih del konec meseca oz. v začetku avgusta, zaključek pa do konca leta.

Med drugim, kot je navedel, bodo letos preplastili oz. sanirali 12 odsekov občinskih cest v skupni dolžini okoli 2000 metrov v sedmih krajevnih skupnostih.

Na novinarski konferenci je Primož Skubic, predsednik Sveta za določitev funkcionalnih zemljišč, ki ga je decembra leta 2014 ustanovil novomeški župan z namenom, da bi se postopek določitve funkcionalnih zemljišč speljal čim hitreje, predstavil rezultate dela. Od ustanovitev so do zdaj je urejenih že več kot 60 odst. funkcionalnih zemljišč v mestni občini.

M. Ž.

