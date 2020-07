Lapornik ostaja v KK Krka: ''Tu sem kot doma.''

6.7.2020 | 18:00

Luka Lapornik (Foto: Liga ABA)

Novo mesto - Košarkarski klub Krka Novo mesto in košarkar Luka Lapornik sta podaljšala sodelovanje. Kot sporočajo iz KK Krka, bo Luka tudi v novi sezoni pomemben člen njihove ekipe in kapetan članskega moštva.

Luka Lapornik (195 cm, roj. 1988) je s košarko začel v Šentjurju, kjer je igral med letoma 2005 in 2010. Temu je sledila selitev v dres Laškega, kjer je ostal do 2013. Potem je prvič prišel k nam v Novo mesto, ostal tri sezone in pustil močan pečat. Zavoljo dobrih iger pri nas so ga opazili tudi na tujem – sprva je igral v španskem Joventutu, potem še v romunski Steaui. Leta 2018 se je vrnil v Novo mesto.

V dresu Krke je osvojil tri pokalne naslove (med letoma 2014 in 2016), leta 2014 je bil tudi državni prvak.

V minuli sezoni je v Ligi ABA igral po 28.9 minute, v tem času je 9.6 točkam dodal po 2.6 skoka, 2.2 podaji in 1.1 pridobljeno žogo na srečanje. Še posebej se je izkazal na tekmi 8. kroga regionalne Lige ABA, ko smo doma gostili in porazili Igokeo. Lapornik je 26 točkam (iz osmih poizkusov je zadel kar pet trojk) dodal štiri skoke in pet podaj.

Jure Balažić, direktor KK Krka:

„Navijače Krke bo tudi v novi sezoni razveseljeval Luka Lapornik. Je eden od nosilcev Krkine igre v prihodnji sezoni. S svojimi izkušnjami in pristopom bo odličen mentor vsem novim igralcem.“

Luka Lapornik, košarkar Krke:

„Vesel sem, da ostajam v Krki. Navadil sem se, tu sem kot doma. Krka je pokazala zelo velik interes, da bi ostal, hitro smo se dogovorili. Zadovoljen sem. Trener mi je predstavil tudi vizijo ekipe in igre za novo sezono, ni se bilo težko odločiti. Kot kaže, bomo imeli prevetreno ekipo. Je pa jasno, da so vsi novinci dobri fantje, kar je v prvi vrsti zelo pomembno. Dobro so tudi delali na treningih, ki so jih že opravili. Menim, da je vse skupaj dobra popotnica za naprej.“

LUKA LAPORNIK

Rojen: 24. oktober 1988 (31 let)

Igralno mesto: branilec

Višina: 195 cm

Dosedanji klubi:

- 2005 – 2010: KK Šentjur

- 2010 – 2013: Zlatorog Laško- 2013 – 2016: KK Krka Novo mesto

- 2016/2017: Joventut Badalona

- 2017/2018: Steaua Bukarešta

- 2018 - : KK Krka Novo mesto

KK Krka, M. L.-S.

