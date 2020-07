Zagorela tovorno in osebno vozilo

6.7.2020 | 18:20

Danes ob 6.16 je v Hermanovi ulici v Sevnici v tovarni Tanin zagorelo tovorno vozilo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, pogasili goreče vozilo, odklopili akumulator in preprečili iztek motornih tekočin. Vozilo je uničeno.

Ob 10.44 je v kraju Armeško, občina Krško, zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in pogasili goreče vozilo.

Tlelo ostrešje

Ob 6.43 se je v naselju Velika vas, občina Krško, na včerajšnjem požarišču začelo kaditi v sosednjem stanovanjskem objektu, kjer so posredovali gasilci PGE Krško in PGD Velika vas in pogasili tleče ostrešje.

Poškodovanega prepeljali s helikopterjem

Ob 8.49 se je v naselju Šentjur na Polju, občina Sevnica, pri padcu poškodoval občan. Posredovali so reševalci NMP Sevnica, ki so poškodovanega na kraju oskrbeli. Helikopter SV je v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor poškodovano osebo iz Sevnice prepeljal v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe do helikopterja.

Zagorelo strnišče

Ob 15.09 je v bližini naselja Kerinov Grm, občina Krško, zagorelo strnišče na njivi. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Drnovo, ki so požar pogasili ter pregledali požarišče.

Kolesar padel in se poškodoval

Danes ob 8.20 je na Šmihelskem mostu v Novem mestu padel kolesar in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Na kraju so bili prisotni policisti.

Prekuhavanje ni več potrebno

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Javorovica v občini Šentjernej, da ukrep prekuhavanja vode ni več potreben.

Podjetje Kostak, d.d., obvešča uporabnike pitne vode v naseljih: Male in Velike Vodenice, Ržišče, Podstrm, Kočarija, Ivanjše in Grič, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Javorovica ( v upravljanju Komunale Novo mesto), da je voda zdravstveno ustrezna in prekuhavanje ni več potrebno.

Omejitev porabe pitne vode

Podjetje Komunala Brežice d.o.o., obvešča uporabnike pitne vode iz javnega vodovodnega sistema Križe, da zaradi sušnega obdobja in posledično povečanega odvzema pitne vode, do preklica velja omejitev porabe pitne vode na območju naselja KRIŽE. Prepovedan je odvzem vode iz hidrantov, razen za potrebe gašenja, prav tako je prepovedano pranje avtomobilov, zalivanje zelenic, polnjenje bazenov in zalivanje vrtnin v gospodinjstvih. Uporabnikom se za upoštevanje in razumevanje iskreno zahvaljujejo.

Motena dobava vode

Podjetje Komunala Brežice d.o.o., obvešča uporabnike iz Vitovca, da bo med 6. 7. in 10. 7. 2020 v času med 8. 00 in 14.00 uro občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.30 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC,

- od 7.30 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALO LEŠČE,

- od 7.30 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI METLIKI,

- od 7.30 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URBANOV HRIB,

- od 8.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRAST PRI JUGORJU.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA,

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA PRI ŠMARJETI.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri od 09.00 do 12.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SPAR TREBNJE na izvodu OB CESTI PROSTOZRAČNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Opozorilo vremenoslovcev

Po podatkih Agencije RS za okolje, Urad za meteorološko prognozo, se v ponedeljek zvečer in v noči na torek pričakuje ob prehodu hladne fronte predvsem v severni Sloveniji močnejše nalive. Zapihal bo tudi okrepljen veter severnih smeri, ki bo v notranjosti v sunkih dosegal hitrost okrog 70 km/h, na Primorskem pa okoli 100 km/h. Do jutra se bo ozračje umirilo

