Brezplačna poletna šola nogometa v Šentjerneju

7.7.2020 | 08:00

Foto: FB kluba

Šentjernej - Počitnice so tu, dopusti rahlo vprašljivi, zato je pomembno, pravijo v NK Šenjernej, da otroke animiramo in razgibamo. Klub tako v juliju organizira brezplačno poletno šolo nogometa. Primerna je za otroke od 4. leta starosti dalje, potekala bo ves mesec dvakrat na teden, na nogometnem igrišču v Šentjerneju. Šola je primerna za vse otroke, ne glede na znanje nogometa, torej ne le za nogometaše, za dečke in deklice, in to ne le iz Šentjerneja. Otroke bodo razdelili v skupine, glede na starost in znanje, potem pa izvajali različne treninge z žogo, športnimi rekviziti in igro. In na koncu pa še nagrada - nogomet in sladoled - cilj pa je napolniti igrišče z otroškim vrvežem in smehom, sporočajo iz NK Šentjernej.

S šolo začnejo danes, 7.7., ob 18:00 uri na nogometnem igrišču Šentjernej.

Vse dodatne informacije so med drugim na voljo tudi na FB strani kluba.

M. K.