Neurja naši regiji prizanesla, marsikje pa škoda velika

7.7.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Slovenijo je ponoči prešla hladna fronta, ki je prinesla obilne padavine in močan veter. Neurja so bila posebej izrazita v vzhodnem in osrednjem delu države, kjer so imeli gasilci veliko dela z odstranjevanjem podrtih dreves in črpanjem meteorne vode. Ponekod je veter odkrival strehe, pristojni pa poročajo tudi o udaru strele in zemeljskem plazu.

Neurja so že v ponedeljek zvečer zajela občine Brežice, Cankova, Črna na Koroškem, Dravograd, Kamnik, Koper, Križevci, Kungota in Ljubljana. O težavah zaradi močnega vetra in meteorne vode so poročali tudi iz občin Medvode, Mislinja, Moravče, Piran, Pivka, Polzela, Radlje ob Dravi, Rogaška Slatina in Slovenj Gradec. Prav tako so neurja povzročila škodo na širših območjih Šentjurja, Šmarij pri Jelšah, Trbovelj in Vodic.

Močan veter je na prizadetih območjih odkrival strehe stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektov ter na vozišča podiral drevesa. Več dreves se je tudi podrlo na osebna vozila in na objekte. Zaradi močnega deževja je po poročanju uprave za zaščito in reševanje meteorna voda zalivala vozišča ter zalila kletne oziroma pritlične prostore večstanovanjskih in poslovnih objektov, policijske postaje in prostore slovenjgraške bolnišnice.

V Ljubljani so zaradi zalitega železniškega podvoza v Šentvidu ostala v vodi ujeta tri vozila, voda je zalila tudi podvoza na Celovški in Drenikovi cesti. Nekaj po 22. uri je zaradi udara strele v stanovanjsko hišo v Mislinjski Dobravi v občini Slovenj Gradec odkrilo del strehe, iz ostrešja pa se je začelo kaditi, vendar do požara ni prišlo. Gasilci so poškodovani del strehe prekrili s strešniki, odstranili del fasadnega ometa in prostore pregledali s termokamero.

Po podatkih pristojnih služb se je zaradi močnega deževja tudi sprožil zemeljski plaz, in to na Pohorski cesti v Mislinji, kjer je plaz spolzel proti stanovanjskemu objektu. Gasilci so zemljino v velikosti deset krat 20 metrov prekrili s folijo. Sicer so morali pri odstranjevanju posledic neurij po državi posredovati gasilci iz skupaj 17 prostovoljnih gasilskih društev in dveh poklicnih gasilskih enot.

V naši regiji mirneje

Dolenjski, Beli krajini in Posavju so neurja tokrat prizanesla, o vetrolomu poročajo le iz občine Brežice.

Zaradi močnega vetra se je namreč v večernem in nočnem času na cesto podrlo več dreves, in sicer na relacijah Bizeljsko - Bistrica ob Sotli, Velike Malence - Gorenja Pirošica, Globoko - Župelevec in Zgornja Pohanca - Križe. Posledice vetroloma odpravljajo dežurne cestne službe.

M. K.