Nagrada PGD Škocjan, priznanja Zdravku Pergerju in Jožetu Hočevarju

7.7.2020 | 08:15

Letošnji občinski nagrajenci so ob koncu z županom Jožetom Kaplerjem (na levi) tudi nazdravili. Od leve proti desni: PGD Škocjan (na sliki Robert Janežič in Klemen Mlakar), Zdravko Perger in Jože Hočevar.

Občinstvo je sedelo narazen zunaj pred občinsko stavbo.

Škocjan - S slovensko himno, ki jo je zapel operni pevec Zdravko Perger - eden od prejemnikov letošnjega občinskega priznanja - se je sinoči pričela slavnostna seja občinskega sveta ob Knobleharjevem.

Dogajanje ob občinskem prazniku je bilo letos zaradi razmer s koronavirusom okrnjeno, glavni dogodek je bila slavnostna seja zunaj pred občinsko stavbo, na kateri so podelili letošnja občinska priznanja.

Nagrado je prejelo PGD Škocjan na Dolenjskem ob 120-letnici delovanja, osrednje občinsko gasilsko društvo, ki je nedavno v gasilski dom pripeljalo novo, sodobno gasilsko vozilo, ki ga kot društvo 2. kategorije potrebuje. Nagrado za nesebičen trud in pomoč gasilskega društva občanom v nesrečah v vseh teh letih sta prevzela predsednik Robert Janežič in poveljnik Klemen Mlakar.

Voditelja prireditve in Zdravko Perger.

Škocjanski rogisti so pripomogli k slovesnosti dogodka.

Občinsko priznanje je šlo v roke priznanemu slovenskemu opernemu pevcu Zdravku Pergerju. Odkar si je pred leti na Dolenjskem, v Osrečju v škocjanski občini, z ženo omislil svoj drugi dom, je poskrbel za mnoge operne predstave na prostem, na trgu pod lipami sredi Škocjana. Letos zaradi nevarnosti s koronavirusom žal ni bilo tako, a taki dogodki se bodo še ponovili. Škocjančane ima rad in tudi ti so ga vzeli za svojega. Zdravko Perger se je hitro vključil v družabno življenje Škocjančanov, rad je zlasti med gasilci.

Iz gasilskih vrst prihaja Jože Hočevar, in sicer iz PGD Dolenje Dole, ki je ravno tako prejel občinsko priznanje. Zadnja dva mandata, ko je predsedoval društvu, je to doživelo pravi preporod. Povezal je vseh 120 članov in v šestih letih so na vseh področjih napredovali: v domu so uredili kuhinjo in prostor za shrambo in srečelov, zamenjali so mnogo dotrajane opreme, asfaltirali dvorišče, nabavili in postavili igrala za najmlajše, ustrezno zaščitno ograjo za boljšo varnost, itd.

Zbrane je nagovoril župan Jože Kapler, ki se je ozrl na preteklo leto, ko se je veliko naredilo - tudi zaradi denarja od prodaje zemljišč v podjetniški coni v Dobruški vasi, ki bo končno dobila novo krožišče kot vstop v cono in pridobitev za gradbeno dovoljenje. Razkril je tudi načrte. Za sodelovanje se je župan zahvalil vsem občanom, občinskim svetnikom in delavcem v občinski upravi.

Kulturni program, ki sta ga vodila Branka Petkovšek in Matej Krmc, so oblikovali škocjanski rogisti, operni pevec Zdravko Perger, pesnik dr. Peter Raspor ter učenci Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija