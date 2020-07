Kristjan Hočevar se vrača v vrste Adrie Mobil

7.7.2020 | 09:00

Novo mesto - KK Adria Mobil je od julija dalje močnejša za Kristjana Hočevarja, ki se je v vrste novomeškega kluba vrnil po dveh letih in pol na Primorskem pri Meblo Jogiju. Hočevar bo pomembna okrepitev pred nadaljevanjem sezone, sporočajo iz Adrie Mobila.

Že v mladinskih kategorijah je Kristjan Hočevar nosil dres Novomeščanov, potem pa je bil sklenjen dogovor, da za dve sezoni odide k Meblo Jogiju, kjer je dobil več priložnosti, da je dirkal zase in dobil dragocene izkušnje. Zdaj se torej vrača k Adrii Mobil, Hočevar je že nekajkrat opozoril nase, tudi z devetim mestom na državnem prvenstvu v kronometru na Pokljuki.

»Kristjan je odličen fant, v mlajših kategorijah je bil del Adrie Mobil, potem je odšel v Gorico, zdaj pa se vrača k nam. Pričakoval sem, da bo prišel že na začetku sezone, računal sem nanj, a smo se nato dogovorili drugače. Zagotovo bo veliko pomenil naši ekipi, je super kolesar in se zelo veselim, da se nam bo pridružil,« je bil okrepitve vesel športni direktor Branko Filip.

»V zadnjih dveh letih sem se učil in pridobival izkušnje na članskem nivoju dirkanja, naučil sem se vztrajnosti, za vse pa hvala ekipi mebloJOGI PRO-Concrete. Zdaj sem vesel, da se vračam k Adrii, da bom lahko del domače ekipe,« je prihod nazaj v Novo mesto komentiral Hočevar.

»Po začetku korona krize sem naredil krajši premor, potem pa sem začel pridno trenirati, če nič drugega zato, da mi bo to koristilo v naslednjih sezonah. Novica o DP je bila dobra motivacija, na cestni dirki sem imel malo smole, sem pa formo lahko pokazal v kronometru. Kot kolesarju mi najbolj ustrezajo težke enodnevne dirke z vzponi in večdnevne dirke,« je nadaljeval novopečeni član Adrie Mobil.

»Ne vem še, katera bo prva dirka v dresu Adrie, zagotovo pa računam na dirke z reprezentanco do 23 let, trenutno je predvidenih kar nekaj. Moj glavni cilje je Tour de l'Avenir, v klubskem dresu pa bi rad dobro pomagal ekipi in sotekmovalcem. Vem, da se moram še veliko naučiti in hvala Adrii Mobil za ponujeno priložnost,« je zaključil 21-letni Hočevar, ki se, kot sporočajo iz KK Adria Mobil, z ekipo že mudi na višinskih pripravah v Livignu.

M. K.

Foto: KK Adria Mobil