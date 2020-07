FOTO: Dvajseta žetev s srpi

7.7.2020 | 09:45

Večkratni zmagovalec Janez Hrovat ima posebno tehniko žetve.

Predsednik Slavko Blatnik je med prvimi preizkusil srp.

88-letna Marija Legan s hčerko

Pevke in žanjice Društva kmečkih žena Dolenjske Toplice

Milena Fabjan iz Dolenjskih Toplic

Milan Trunkelj iz Tolčan

Kitni Vrh - Člani in članice Turističnega društva Zagradec so skupaj z vaščani Kitnega Vrha minulo nedeljo pripravili tradicionalno, že dvajseto ročno žetev s srpi.

Blatnikovo žitno polje v zlato rumeni barvi je tudi tokrat pričakalo žanjce in žanjice, da družno preizkusijo skoraj pozabljeno ročno orodje - srpe, na žetvi na stari način.

Zbrale so se žanjice in žanjci iz Tolčan, Valične vasi, Ivančne Gorice, Biča, Lučarjevega Kala in Kitnega Vrha, Roj, Repelj, Kobiljeka, Malega Korinja, Žužemberka in tudi Dolenjskih Toplic.

Članice Društva kmečkih žena iz Dolenjskih Toplic so žele in tudi prešerno zapele.

Letošnja žetev je bila zaradi korone nekoliko drugačna, udeleženci niso tekmovali, pa tudi druženje je bilo primerno trenutnim zdravstvenim razmeram.

Med prvimi je požel pšenico na svoji njivi predsednik Slavko Blatnik, ki skrbi, da tovrstna kmečka opravila ne tonejo v pozabo. Slavku so se pridružile številne žanjice, ki so bile sila spretne in uspešne pri tovrstnem opravilu. Letos stroge komisije ni bilo, je pa žela Milena Vrhovec, ki je komisijski svinčnik in ostro oko zamenjala za pozabljeno kmečko opravilo. Tudi moški del ni čakal križem rok. Srp so prejeli v roke: najstarejši Milan Trunkelj, večkratna prvaka Janez Hrovat in Štefan Ozimek ter številni drugi.

Predsednik Slavko Blatnik je bil vidno zadovoljen s prikazanim, saj pripraviti takšno etnološko prireditev dve desetletji zapored ni mačji kašelj.

Prireditev so organizatorji zaključili z druženjem v naravi in s podelitvijo zahval vsem, ki so sodelovali in kakorkoli pripomogli k uspešni zgodbi ohranjanja tradicije in običaja žetve na Kitnem Vrhu.

S. Mirtič

